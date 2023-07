Le carte private delle sorelle Brontë

Becoming the Brontës – la mostra inaugurata ieri aperta fino al 28 ottobre a Leeds – segue le sorelle Charlotte, Emily e Anne Brontë (sopra nel ritratto del fratello Patrick ) in un viaggio dalla loro infanzia nello Yorkshire all’inizio della loro carriera letteraria e infine alla loro duratura eredità di scrittrici, proponendo una serie di manoscritti, lettere autografe e schizzi personali esposti al pubblico per la prima volta. Fra i cimeli un raro taccuino contenente oltre 30 poesie di Emily, con annotazioni di Charlotte, tra cui la frase scritta a mano "Non sono mai state scritte cose migliori" e otto libri in miniatura, scritti a mano e realizzati da Charlotte durante l’infanzia e l’adolescenza.