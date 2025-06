Lazza, “Locura“ con orchestra e vista su San Siro

Il primo Stadio di San Siro non si scorda mai. Con la speranza che non sia pure l’ultimo. Nell’attesa di planare il 9 luglio nel tempio dell’amatissimo Diavolo ("sabato scorso ho mandato a tutti i miei amici di fede nerazzurra un meme con un pacchetto di fazzoletti"), Lazza scherza su questo suo debutto tra i sacri spalti della Scala del Calcio e si prepara a mandare sulle piattaforme Locura Jam + Opera, riscrittura dell’album di un anno fa in doppia chiave: con band e con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal maestro Enzo Campagnoli.

"Inizialmente avevo pensato solo alla rilettura con la band di Locura (arrivato frattanto al triplo disco di platino - ndr) per prepararmi a un tour completamente diverso da quello nei palasport, affrontato da solo con l’ausilio delle basi" spiega l’eroe di Cenere col pensiero a un calendario estivo che, oltre all’evento di San Siro, lo vede impegnato in una decina di festival tra cui il No Sound di Servigliano (Fermo) il 12 luglio, il Vibe Summer di Cinquale (Massa Carrara) il 10 agosto e il Versus di Riccione il 13.

"L’idea della parte ‘opera’ nasce dalla presentazione di Locura con orchestra fatta l’anno scorso proprio sul piazzale antistante il Meazza. Avrei potuto osare un po’ di più, come ho fatto nella parte ‘jam’, ma non me la sono sentita. Comunque, sentire i miei pezzi suonati da un’orchestra vera mi chiude lo stomaco. Quel che sognavo da bambino".

Ospiti? Tanti. A cominciare, probabilmente, da Emis Killa. "Ha sempre creduto in me e lo considero una sorta di papà – ammette Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini (non per niente la pedana del palco sarà a forma di J) – Un altro che mi ha aiutato molto, soprattutto per quel che riguarda il live, è Salmo, anche se a darmi i consigli giusti ci hanno pensato pure Fabri Fibra e Marracash. Dico sempre che confrontarsi con Marra è come stendersi sul lettino dello psicanalista".

Il sogno mostruosamente proibito? "Avere sul palco pure Lil Baby, ma è in tour in America".

An. Spi.