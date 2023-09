Lazza insulta gli utenti su X: “Sei una turbofessa”, “Odio i treni, il problema è la gente che li usa”

Lazza insulta di nuovo il pubblico. Che quello fra il cantante milanese e i social network sia un rapporto complesso è noto da tempo. In particolare su X, il vecchio Twitter, Lazza scrive spesso commenti di vario genere. Commenti alle partite di calcio - in questo caso la goliardia, seppur a volte anche un po' portata all'estremo, è più che accettabile -, pensieri sparsi, ma anche risposte decisamente poco edificanti ad alcuni utenti.

E se la risposta a chi lo ha definito, in modo del tutto gratuito e ignobile, "nano" è provocatoria ma anche intelligente, ovvero una citazione da un discorso di Tiziano Ferro, non si può dire altrettanto quando Lazza definisce "Turbofessa" una ragazza che lo critica.

Critiche anche pesanti, non c'è che dire. Ma si sa che arroganza chiama arroganza e il cantante del brano 'Cenere' quando vuole mostrare i muscoli lo fa anche in maniera piuttosto evidente. Tutto in senso figurato, sia chiaro. E così ecco che a chi sostiene che Lazza debba gran parte della propria attuale fortuna alla partecipazione al Festival di Sanremo risponde "Non avevo bisogno di Sanremo, i posti (a sedere del tour, ndr) li avevo già riempiti amore".

Il problema, però, non sono le spacconate. Ma gli insulti, le offese a utenti e pubblico in generale. Come quando scrive su X, in risposta a un commento di un'utente: "Ho sempre odiato il treno anche quando ero povero, non è una questione di soldi, è una questione di gente". Come se tutti i viaggiatori che utilizzano quel mezzo fossero persone poco raccomandabili.

Affermazioni che hanno suscitato anche diversi commenti da parte di chi segue il cantante. Commenti nei quali sono stati stigmatizzati i suoi modi non certo molto educati nelle risposte.