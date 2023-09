Una fan attacca Lazza su Tik Tok, lui risponde

Lazza risponde a una fan arrabbiata. I social network sono croce e delizia per molti cantanti e personaggi famosi di vario genere. C'è chi sceglie di usarli solo come vetrina per la propria attività e chi, invece, li utilizza come modo per interagire e comunicare con i fan. Ma anche con i detrattori. Che, va sottolineato, spesso trovano qualche minuto di popolarità contestando un personaggio famoso.

Ci sono poi i personaggi che scelgono di innescare le discussioni soltanto per avere un numero importante di interazioni. Lazza, cantante milanese rivelazione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Cenere', è fra i volti noti che fanno un uso massiccio dei social network.

E che ogni tanto proprio sui social network sono protagonisti di litigi con i follower. E' successo a fine marzo, quando Lazza aveva mostrato tutta la propria considerazione di sè scrivendo: "Che ridere. Stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno". Affermazione decisamente debordante che aveva suscitato anche la reazione di Selvaggia Lucarelli e innescando una vera lite social,

Negli ultimi giorni Lazza è stato protagonista di un altro siparietto, questa volta su Tik Tok. "Siamo all'aeroporto di Ibiza, becchiamo Lazza - racconta una fan in un video -. Lo amiamo tantissimo. Io e le mia amica ci avviciniamo per farci una foto. Arriviamo da lui, stava con due amici. Mentre cammina gli dico: 'Ti prego, una foto'. Lui non ci caga di pezza e gli amici ci dicono: 'Sta al telefono, scusate, scansatevi'. Cazzata, perché non stava al telefono". Il cantante ha prontamente risposto: "Avevo le airpods, finita la chiamata ho fatto le foto con tutti". Insomma, non solo risposte piccate o frasi che denotano la voglia di mettersi in mostra da parte del cantante.