Il mondo del lavoro sa essere molto difficile e frustrante, ma talvolta riserva autentiche sorprese. Un esempio possibile è l'impiego offerto in Texas: un compenso da cento dollari l'ora per trascorrere la giornata a giocare con i cani e a coccolarli. Senza altra responsabilità che non sia prendersi cura di loro dopo aver accolto i padroni.



100 DOLLARI L'ORA PER GIOCARE CON I CANI

L'allettante proposta lavorativa arriva da MUTTS Canine Cantina, un grosso locale che comprende ristorante, bar, parco attrezzato con giochi e persino aree dedicate alle feste e alle proiezioni di film. Il tutto "dog friendly". Il lavoro consiste nell'occuparsi degli animali e, se loro e i loro padroni lo desiderano, intrattenersi per un po' di tempo con i cani mentre gli umani si godono un pranzo o una cena.



Ovviamente, il concetto di "giocare con i cani" non dev'essere sottovalutato, perché bisogna sapere come leggere le loro emozioni e i loro segni di stress, bisogna sapere come gestire queste cose e come farlo con razze e caratteri differenti. Non si tratta, insomma, di immaginarsi mentre qualche decina di cuccioli ci corre incontro con l'unico scopo di divertirsi.



COME PROPORSI

Le candidature possono essere sottoposte utilizzando il proprio account Instagram e utilizzando il tag @MUTTSCantina e l'hashtag #MUTTS. Bisogna avere almeno 18 anni, non avere alcuna allergia ai cani e poi, dal 29 ottobre al 21 novembre, postare un proprio video o una propria foto spiegando perché ci si ritiene adatti al lavoro. Va da sé che abitare vicino alla Cantina, o essere disposti a trasferirsi in zona, è essenziale. Non è chiaro quanto durerà il lavoro, né se occorre essere cittadini statunitensi.



Leggi anche:

- Ecco il mostro pollo senza testa, le rarissime immagini dagli abissi

- Rare immagini di una famiglia di gatti di Biet [VIDEO]

- Gatto presenzialista sale sul palco con le modelle

© Riproduzione riservata