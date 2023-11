Lavorare sul web, nasce Aurora Talent Agency per i creator

Un'agenzia di talenti. Perché il dato di fatto è che molte delle figure che realizzano contenuti sui social network sono veri talenti. Si chiamano "creator" proprio perché creano qualcosa. Messaggi di vario genere, ma alcuni creano anche del valore. Per questo per molti in Italia quello del creator digitale è un lavoro a tutti gli effetti. E per riunire i creator e tutelare il loro talento sono nate delle vere agenzie. Una di queste, nata di recente ma già con una serie di talenti interessanti in scuderia, è Aurora. La talent agency milanese porta la firma di Giovanni Brugnoli, noto sul web come Revee.

Brugnoli, quando ha capito che la sua attività sul web sarebbe potuta diventare un lavoro?

"Quando quello che dicevo sui social iniziava ad essere condiviso, a generare numero e valore".

Cosa le ha fatto decidere di aprire una talent agency?

"In diverse agenzie del genere non c’era nessuno che sapesse rappresentare artisticamente e che conoscesse il contenuto di chi stava rappresentando. Quindi ho deciso di selezionare un gruppo di creator e fare da tramite tra loro e il mercato, visto che io e il mio stafff il mercato lo conosciamo e lo viviamo in prima persona".

Cosa fa Aurora per i creator?

"Questa agenzia non vende talent, ma crea progetti coi creator e i brand. L’obiettivo è fare in modo che questo mercato abbia un player che conosce i creator e sa come funzionano i diversi scenari. Noi siamo 'talent centrici', diamo gli strumenti ai creator per portare avanti la loro attività".

Quale consiglio darebbe a chi vuole diventare creator?

"La prima cosa da fare partire dal presupposto che si possa diventare creator. È lo scalino più alto da affrontare. Poi è necessario sapere che ci si mette in gioco in prima persona, si diventa personaggi pubblici. Chiunque può essere creator se ha cose da dire, se può dare spunti per ispirare qualcun altro. I numeri? Non bastano, anche perché ci sono tanti modi per avere follower o visualizzazioni ma se non sono accompagnati da un lavoro di costruzione sono fini a se stessi. La scarsa qualità di un prodotto deriva dal fatto non conoscere il prodotto stesso che si sta realizzando. Chi conosce il mercato al quale si rivolge non può che produrre prodotti di qualità. Essere leali e unici in quello che si fa è fondamentale".

Il luogo comune che si sente ripetere più spesso sul mondo dei creator?

"Che non lavoriamo tanto quanto si dovrebbe lavorare. Questo lavoro ha dei vantaggi, ma tutto quello che ci sta dietro è fatto di impegno e anche sacrifici. La nostra faccia viene vista ogni giorno da milioni di persone, dobbiamo sempre curare la nostra reputazione e pesare bene i concetti e le parole che vogliamo veicolare".

Quali sono i settori con cui i creator potrebbero lavorare?

"Sono molti, tutti quelli nei quali la comunicazione ha un ruolo centrale: tv, discografia, editoria, piattaforme digitali".

Cosa si augura per la sua agenzia?

"Vorrei che Aurora riuscisse a fare in modo che questi ragazzi, me compreso come creator, possano raggiungere quello che loro vogliono. Vorrei che i creator in futuro possano guardarci come fratelli e sorelle che li hanno aiutati a diventare grandi".