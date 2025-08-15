L’autofiction firmata Knox : "In tv il punto di vista di Amanda"

"Ci siamo incontrate a Los Angeles. C’erano anche suo marito e i suoi due figli. Siamo saliti su un pedalò a forma di cigno nel lago di Echo Park". È il ricordo di Grace Van Patten del primo incontro con Amanda Knox che l’attrice interpreta in The Twisted Tale of Amanda Knox. La serie – il cui titolo in italiano potrebbe suonare come “il racconto contorto di Amanda Knox“ – è creata da K.J. Steinberg (This Is Us) e prodotta, tra i tanti, dalla stessa Knox e Monica Lewinsky: "Entrambe sono d’ispirazione per me per come sono riuscite a uscire dal fango mediatico. Ciò che hanno passato non le ha sconfitte", continua Van Patten, nata a New York 28 anni fa.

La serie arriva il 20 agosto su Disney+ e ripercorre in 8 episodi (il 20 i primi due, poi uno alla settimana) la vicenda dell’ex studentessa americana a Perugia accusata, insieme al fidanzato Raffaele Sollecito, dell’omicidio della coinquilina inglese Meredith Kercher uccisa nella notte tra il primo e il 2 novembre del 2007. Condannati una prima volta nel 2009 per essere scagionati nel 2011 dalla Corte di assise d’appello di Perugia; una sentenza annullata nel 2013 che li ha visti nuovamente condannati l’anno successivo e poi assolti definitivamente in Cassazione nel 2015. Per lo stesso crimine, in un processo con rito abbreviato, fu condannato a 16 anni Rudy Guede, rilasciato nel 2021.

"Tutti sanno cosa è successo, ma nessuno sa davvero come si sia sentita. Questa è l’essenza di Amanda: non incolpa nessuno. Ho imparato tanto dalla sua capacità di mantenere la positività, di perdonare. Non cova risentimento e rancore. Accetta che tutti stessero cercando di fare il loro lavoro", spiega l’attrice che interpreta Knox. "Sentire quello che ha passato è stato così straziante da darmi più motivazione per aiutarla a raccontare la sua storia. Non volevo imitarla, ma rappresentare ciò che ha provato. Ho affrontato il ruolo ascoltando la sua versione dopo che per anni erano stati gli altri a farlo al posto suo". A onor del vero Amanda Knox, oggi 38enne, in questi anni ha ripreso in mano la narrazione della sua vita raccontato la sua vicenda in due memoir, un documentario Netflix e svariati podcast per cercare di scrollarsi di dosso l’etichetta cucitale addosso dalla stampa racchiusa nel soprannome "Foxy Knoxy".

"Non potevo credere ai titoli dei giornali dell’epoca, così come agli errori dell’indagine. Questo show dà alle persone i fatti per formarsi un’opinione e non basarsi sui pregiudizi. Sono sicura che il caso sarebbe stato ingigantito ancora di più se, al tempo, fossero esistiti i social", riflette Van Patten che sottolinea anche l’importanza dell’approccio visivo della serie. "Il favoloso mondo di Amélie è stata una grande ispirazione per i creatori perché era il film preferito di Amanda, ma anche il suo alibi. Mostra l’essenza e il modo in cui guardava la vita, tra colori vivaci, speranza e ingenuità".

Spesso nei casi di cronaca nera si tende a dimenticare la vittima. In che modo, chiediamo all’attrice, la serie omaggia la memoria di Meredith? "Dobbiamo riconoscere che c’è tanto dolore in questa storia per molte famiglie. Per questo abbiamo cercato di affrontarla nel modo più premuroso e sensibile possibile".

Intanto, dalle pagine di Newsweek, Knox lancia un appello ai fratelli di Meredith. "Vorrei riconciliarmi con loro". La risposta, tramite il loro legale, Francesco Maresca, non si è fatta attendere. "Né io né la famiglia Kercher siamo stati soddisfatti delle iniziative intraprese da Knox nel corso degli anni, ingiustificate e irrispettose della memoria della povera Meredith. Sono sicuro che non guarderanno la fiction".