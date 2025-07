Laura Pausini vs Gianluca Grignani: il dissing elegante che ha conquistato i social

I social media hanno trasformato anche il mondo della musica in un palcoscenico dove ogni parola può diventare virale. È quello che è successo nella serata del 16 luglio 2025, quando un annuncio apparentemente innocuo di Laura Pausini ha scatenato un elegante ma significativo scambio di battute con Gianluca Grignani, dando vita a quello che in molti hanno definito un "dissing" tra gentiluomini.

L'annuncio che ha acceso la miccia

Tutto è iniziato con un post su Instagram di Laura Pausini, in cui la cantante annunciava l'uscita di quello che definiva il suo "nuovo singolo", dal titolo "La mia storia tra le dita", in programma per settembre. Il post, accompagnato da una grafica elegante e professionale, sembrava presentare il brano come una novità assoluta, senza alcun riferimento esplicito alla sua reale natura di cover.

Il problema è che "La mia storia tra le dita" non è affatto una canzone inedita, ma uno dei brani più iconici di Gianluca Grignani, scritto e interpretato dal cantautore nel 1994. La canzone, che esiste anche nella versione spagnola "Mi historia entre tus dedos", rappresenta uno dei momenti più alti della carriera di Grignani e ha segnato un'intera generazione di ascoltatori.

I fan non hanno tardato a notare l'omissione e hanno iniziato a taggare Grignani nei commenti, chiedendosi come mai l'autore originale non fosse stato menzionato nell'annuncio. L'atmosfera si è rapidamente scaldata, con i sostenitori di entrambi gli artisti che si sono divisi tra chi difendeva la scelta comunicativa della Pausini e chi invece riteneva doveroso un riconoscimento più esplicito.

Gianluca Grignani, sul suo Instagram, si lamenta che i suoi commenti all'annuncio del nuovo singolo di Laura Pausini siano stati cancellati

La replica di Grignani: gentile ma ferma

Gianluca Grignani ha deciso di rispondere pubblicamente attraverso le sue Instagram Stories, mantenendo un tono rispettoso ma chiarendo senza giri di parole la sua posizione. Il cantautore ha rivelato di aver inizialmente commentato il post della Pausini, ma di aver visto il suo commento ripetutamente cancellato, il che lo ha spinto a pubblicare una storia dedicata.

Nel suo messaggio, Grignani ha scritto: "Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum, o in altre occasioni..! Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover... di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io."

Il tono del messaggio è rimasto cordiale e affettuoso, ma il cantautore ha voluto rivendicare con fermezza la paternità di quello che considera uno dei suoi lavori più importanti. La chiusura del messaggio, con l'augurio "dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone... ma soprattutto a te", ha mostrato la classe di un artista che, pur difendendo i propri diritti, non ha mai abbandonato la gentilezza.

La contro-replica di Laura Pausini

La risposta di Laura Pausini non si è fatta attendere. Anche lei ha utilizzato le Instagram Stories per chiarire la sua posizione, ribadendo l'affetto nei confronti del collega e spiegando le ragioni dietro la sua scelta comunicativa.

"Gianluca, anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora, anche quest'anno", ha scritto la cantante, rivelando che l'operazione era stata concordata in anticipo e che Grignani ne era a conoscenza da mesi.

La Pausini ha poi aggiunto: "Sai quanto amo la tua musica e con l'annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice. Questa tua canzone, non solo è l'unica al mondo che esiste in tre lingue con quei titoli, ma... non credo che nessuno altro (sicuramente non io) si permetterebbe mai di scrivere un titolo così unico, come il tuo."

L'artista ha quindi difeso la sua strategia comunicativa, spiegando che l'annuncio faceva parte di un progetto narrativo più ampio: "Quando si lancia un nuovo progetto ognuno di noi ha in mente una storia per raccontarlo... la mia inizia con l'annuncio di oggi e uscendo a settembre, ho preparato un racconto che spero ti piacerà."

Un dissing elegante nel mondo della musica italiana

Quello che è emerso da questo scambio è stato definito da molti come un "dissing elegante", ben diverso dalle polemiche aspre che spesso caratterizzano il mondo dello spettacolo. Entrambi gli artisti hanno mantenuto toni rispettosi e affettuosi, ma non hanno rinunciato a difendere le proprie posizioni.

Da un lato, Grignani ha legittimamente rivendicato il riconoscimento per un brano che rappresenta una pietra miliare della sua carriera. Dall'altro, la Pausini ha spiegato che la sua scelta comunicativa era parte di una strategia narrativa più ampia e che comunque tutti sanno che "La mia storia tra le dita" è di Gianluca Grignani.

Il caso ha messo in luce anche le dinamiche particolari del mondo discografico contemporaneo, dove le cover di grandi successi del passato sono diventate una prassi comune, ma dove la comunicazione social può creare equivoci e malintesi se non gestita con particolare attenzione.

La reazione del pubblico

Lo scambio tra i due artisti non è passato inosservato e ha rapidamente fatto il giro dei social media. I fan si sono divisi: molti hanno apprezzato la gentilezza e la classe dimostrata da entrambi, altri hanno criticato la scelta comunicativa iniziale della Pausini, ritenendo che avrebbe dovuto essere più esplicita fin dall'inizio nel riconoscere la paternità del brano.

Alcuni commentatori hanno sottolineato come questo episodio rappresenti un esempio virtuoso di come si possano gestire le controversie nel mondo dello spettacolo, mantenendo rispetto reciproco e toni civili anche quando si difendono posizioni diverse.

Il futuro del progetto

Nonostante questo piccolo "incidente diplomatico", il progetto di Laura Pausini dovrebbe procedere come previsto. La sua versione di "La mia storia tra le dita" uscirà il 12 settembre 2025, e sarà interessante vedere come verrà accolta dal pubblico e se questo scambio contribuirà a riaccendere l'attenzione su una canzone già storica.

La vicenda ha anche riportato l'attenzione su Gianluca Grignani e sulla sua produzione artistica, dimostrando come le polemiche, quando gestite con intelligenza e rispetto, possano trasformarsi in opportunità di visibilità per tutti i protagonisti coinvolti.

Resta da vedere se questo episodio aprirà una riflessione più ampia su come comunicare le cover e i tributi nel mondo della musica contemporanea, dove i social media hanno reso ogni parola potenzialmente virale e dove il rispetto per gli autori originali deve sempre essere mantenuto al centro dell'attenzione.

In ogni caso il botta e risposta tra Laura Pausini e Gianluca Grignani rappresenta un caso di studio interessante su come le dinamiche social possano influenzare anche il mondo della musica. Entrambi gli artisti hanno dimostrato classe e rispetto reciproco, trasformando quello che poteva essere un conflitto aspro in un dialogo civile e costruttivo.

La vicenda ci ricorda l'importanza di comunicare con chiarezza e trasparenza, specialmente quando si tratta di omaggiare il lavoro di altri artisti, e di come anche nei momenti di tensione sia possibile mantenere toni gentili e rispettosi. In un mondo dello spettacolo spesso caratterizzato da polemiche gratuite e attacchi personali, questo scambio rappresenta un esempio positivo di come si possano gestire le controversie senza perdere la propria dignità artistica e umana.