L’attesa è finita. A Leolandia inaugura il ’Crazy Circus’

Al via domani Crazy Circus, la nuova area a tema del parco Leolandia a Capriate San Gervasio, nella bergamasca, ispirata alla tradizione del grande circo americano Barnum, ’The Greatest Show on Earth’, introdotta dal gioco d’acqua di una coreografica fontana. Conigli prestigiatori estraggono le persone dal cilindro, elefanti si improvvisano equilibristi e una giraffa indossa il grembiule e si dà da fare ai fornelli, friggendo street food da standing ovation.

Nel Crazy Circus i veri acrobati sono i visitatori del parco, complici sette attrazioni pensate per sfidare le leggi della fisica. Ogni giostra è pensata per ricreare le sensazioni vissute dagli artisti circensi nel momento delle loro evoluzioni. Vi è anche lo spettacolo live, un grande show condotto dal Ringmaster, affiancato da un gruppo di coniglietti magici.

Tra numeri di mentalismo, illusionismo, giochi di carte, balli scatenati e colpi di scena, il pubblico diventa protagonista per un’esperienza ancora più entusiasmante. Sempre in tema tradizione circo sono state realizzate le specialità dolci e salate proposte nel nuovo punto food Fry-Day.

In questo periodo tra l’altro il parco lancia la campagna abbonamenti: per chi acquista l’abbonamento per il 2026 riceve in omaggio l’accesso illimitato per tutta la stagione 2025, fino al 6 gennaio.