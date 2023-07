L’Atelier du Sac Eleganza quotidiana

di Eva Desiderio

Silvia Tirabasso rappresenta la terza generazione della sua famiglia, proprietaria di un’azienda di moda e accessori che ha oltre 50 anni di storia. Una storia di coraggio imprenditoriale e passione. Il padre Stefano, segue da vicino il suo lavoro in azienda fin dalla laurea allo IED di Milano e i primi passi nello stile. "Ho un grande amore per le borse – racconta Silvia Tirabasso, classe ’91, direttrice creativa de L’Atelier du Sac e degli altri marchi di famiglia – e le scarpe. Dopo l’esperienza in IED, ho cominciato un po’ per tradizione e un po’ per passione. E ho iniziato a disegnare il mio primo progetto di stile nel 2016 con la stagione primavera-estate ma anche quando ancora studiavo mi esercitavo con le prime capsule".

"Produciamo accessori moda fin dai primi anni Settanta – illustra Stefano Tirabasso – e io sono la seconda generazione. Prima eravamo totalmente made in Italy poi negli anni i prodotti sono un mix di importazione. Da 15 anni ci occupiamo anche di borse e piccola pelletteria e col Covid tutto è cambiato. Il momento è difficile e anche per la pelletteria e il nostro target di riferimento sono le persone comuni. Ma per il 2024 ho buone sensazioni anche per Oxitalia, la nostra azienda di Monte Vidon Corrado (Fermo) e produce L’Atelier du Sac, PashBAG, Cult e ora ha stretto un contratto di tre anni per produzione e distribuzione della pelletteria di Freddy".

E’ estrema l’attenzione al target price in Oxitalia per ogni marchio prodotto, con prezzi che vanno dai 98 euro al pubblico per PashBAG ai 100-150 euro per L’Atelier du Sac. Oggi sono 500 i punti vendita in Italia e all’estero ci si attesta sulla presenza nell’Est Europa, in Montenegro, in Germania ma si punta a rafforzare le esportazioni (che ora sono il 25% del fatturato, ma si punta ad arrivare al 50% entro il 2025) specie in Spagna e Grecia. "A Londra – dice Silvia Tirabasso – cerco di respirare moda. Faccio molta ricerca, specie sul vintage, ma la sostenibilità è al primo posto dei miei interessi e dell’azienda".

Soddisfatta per la campagna FW 2023 de L’Atelier du Sac con Elisabetta Canalis testimonial, bella, italiana e positiva che interpreta i valori del brand. Una collaborazione svelata dagli scatti del fotografo Andrea Varani. I modelli sono l’iconica Holy in versione Biggy nera, Regina della linea Unforgettable, modello da tutti i giorni con dettagli eleganti e la handbag dall’allure parigina Annie, con manico arricciato. Ma c’è altro. Per Silvia Tirabasso l’amore per i cani non va in vacanza. Nella stagione più calda, insieme alla lotta per la difesa dei loro diritti, diventa una vera e propria missione per L’Atelier du Sac, da sempre in prima linea nel sostenere progetti animal friendly.

Il brand è stato tra i primi ad accogliere nei luoghi di lavoro gli amici a quattro zampe e la stessa designer è attiva in molte iniziative per la loro salvaguardia. Come per il progetto benefico che l’Atelier du Sac ha promosso a favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Milano. Promossa dalla stessa designer ha preso il via #UNAVITAINSIEME, iniziativa dai molteplici risvolti, a partire da quello economico incentrato sulla donazione che è stata fatta all’Associazione per finanziare le attività utili al recupero, al salvataggio, all’accoglienza e al mantenimento dei randagi nel suo rifugio di Segrate. Per la stagione invernale partira una campagna digital al Rifugio e una capsule collection tutta dedicata agli animali.