L’universo oscuro di László Krasznahorkai, chi è lo scrittore premio Nobel per la Letteratura 2025

Roma, 9 ottobre 2025 – L’Accademia svedese ha assegnato il premio nobel per la letteratura 2025 a László Krasznahorkai, autore ungherese noto per la densità stile e i mondi malinconici che descrive. Opere come Satantango e The Melancholy of Resistance lo hanno reso celebre anche fuori dai confini ungheresi. Tra le curiosità sulla sua ispirazione: si narra che abbia deciso di scrivere dopo un’esperienza traumatica osservando la castrazione di un maiale, un’immagine forte che avrebbe lasciato un segno nella sua visione del mondo.

Chi è Krasznahorkai e cosa lo distingue

Krasznahorkai è nato il 5 gennaio 1954 nella città di Gyula, Ungheria. Dopo gli studi in diritto, ha esordito con Sátántangó nel 1985, romanzo emblematico per la prosa ipnotica e la visione apocalittica della società, che segneranno tutta la sua produzione successiva. Il romanzo divenne noto anche grazie al regista Béla Tarr, che ne trasse un film memorabile. Krasznahorkai affronta temi apocalittici, la fragilità dell’esistenza, le tensioni tra ordine sociale e caos interiore, spesso avvolti da un umorismo oscuro.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali: nel 2015 ha vinto il “Man Booker International Prize”, e negli Stati Uniti il premio “National Book Award” per Baron Wenckheim’s Homecoming ed è il primo autore ungherese a ottenere il Nobel per la Letteratura dopo Imre Kertész nel 2002.

L'Accademia svedese annuncia il premio Nobel per la letteratura 2025 a Laszlo Krasznahorkai (Ansa)

L’opera, le influenze e gli adattamenti

Tra le sue opere più celebri figurano Sátántangó, The Melancholy of Resistance, War & War, Baron Wenckheim’s Homecoming. Krasznahorkai ha spesso collaborato con Béla Tarr, regista che ha saputo tradurre su pellicola opere come Werckmeister Harmonies e Satantango. Le influenze di Krasznahorkai spaziano dalla tradizione centroeuropea alla riflessione filosofica e al simbolismo critico, intrecciando memoria, leggenda e inquietudine.

In una intervista Krasznahorkai ha dichiarato che ha cominciato a scrivere dopo aver assistito alla castrazione di un maiale, un evento drammatico che gli avrebbe inflitto un’impressione profonda sulla violenza e sull’irreversibilità.

Un riconoscimento alla letteratura come forma d’arte

Il riconoscimento del Nobel a Krasznahorkai sottolinea l’importanza della letteratura che non teme la complessità, che utilizza la forma per interrogare il vuoto e la disgregazione. Il suo stile di scrittura è riconoscibile: frasi lunghe, atmosfera sospesa e malinconica, una prosa che non concede respiro. Il comitato ha elogiato "un corpus visionario che, in mezzo al terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte". In un’epoca segnata da disorientamento, le sue pagine si impongono come testimonianza di resistenza narrativa. La sua prosa infatti non è per tutti ed è destinata a chi non cerca nella letteratura una forma di consolazione, ma nuove e profonde domande che spesso non contemplano il classico lieto fine.