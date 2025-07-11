L’assurdità della guerra tra corpi distorti, sangue e bocche come fauci. Il trittico di Geranzani

I soldati indossano divise riconducibili alla Grande Guerra (macello al cubo), ma non sono esattamente quelle nel trittico di Pietro Geranzani in mostra a Palazzo Citterio (Grande Brera) fino al 31 agosto: ’Anteguerra. Avant-guerre. Pre-war. Vorkriegszeit’. Il contesto internazionale ne è l’attualissimo palcoscenico, ma questo carnaio grottesco di corpi distorti, bocche che si aprono come fauci bestiali, sanguaccio sporco e mefitico, baionette e armi farlocche, ombrelli (la pioggia lavacro?) e persino un ombrellino (tipo quello che mettono nel gelato), non va inteso come commento al presente storico.

"Non c’è nessun intento pedagogico o didascalico, o moralismo – dice il direttore Angelo Crespi – a raffigurare la guerra di corpi stracciati e vilipesi... Ed è questa la grandezza del trittico, nel vuoto dello spazio di Palazzo Citterio, come semplice raffigurazione, seppur macabra, di quella che è la nostra storia".

A far riflettere, c’è anche un muro di disegni di Geranzani di piccolo formato, inframmezzati dalla traduzione del Qoelet: “Stessa sorte pareggia bestia e uomo...”

A.M.