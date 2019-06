Roma, 1° giugno 2019 – Il ‘vichingo’ Lasse Matberg vince Ballando con le stelle 2019 nonostante un infortunio al braccio. A dispetto dei pronostici, il ‘gigante buono’, in coppia con la maestra toscana Sara Di Vaira, sbaraglia la concorrenza e – durante l’ultima puntata del dance show di Milly Carlucci - prima elimina il quotato Dani Osvaldo (terzo posto) e poi, nel duello finale, batte anche il super favorito Ettore Bassi (secondo posto). E tutto questo avviene nonostante lo stiramento al gomito che limita i movimenti del ballerino. Matberg – che solo oggi è andato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso – è un militare addestrato alla resistenza e alle sfide: è luogotenente della reale Marina norvegese e per tutta la durata del programma di Raiuno ha fatto avanti e indietro con la Norvegia per onorare gli impegni militari.

Nato l’11 maggio 1985 a Levanger, cittadina nel nord-est della Norvegia, Matberg è stato addetto sportivo presso il Joint Warfare Center della Nato. È laureato in discipline sportive e nutrizioniste e tra le sue grandi passioni c’è proprio la cucina (ha conseguito un attestato professionale come chef nel 2005). Altre passioni sono i viaggi e la conoscenza delle nuove culture.

Lasse Matberg, che lavoro fa

Il suo spirito avventuriero lo ha portato a girare il mondo e diventare modello (collabora con brand norvegesi e internazionali) e, soprattutto, noto influencer sulle varie piattaforme social. Su Instagram – dove oggi conta oltre 650mila follower -, già prima del programma Rai, era conosciuto come il ‘vichingo’ per i suoi capelli lunghi biondi, la barba e il fisico scultoreo (in tanti lo chiamano ‘Thor’ come l’Avanger interpretato da Chris Hemsworth vista la somiglianza). Ma da ragazzino è stato vittima di bullismo proprio per il suo fisico: i compagni di classe lo prendevano in giro sostenendo che fosse brutto e a causa dei suoi denti da coniglio.

L'ESPERIENZA A BALLANDO - Oggi, invece, Matberg, è un uomo (single) che non passa inosservato. La sua fisicità massiccia (è alto 1,97 metri, pesa 118 kg e ha il 47 di scarpe) avrebbe potuto essergli di ostacolo sulla pista di Ballando ma, grazie alla bravissima maestra Di Vaira, ha dimostrato che anche una montagna di muscoli può essere leggiadra.

Soltanto all’inizio del programma è apparso legnoso, poi si è sciolto e puntata dopo puntata è migliorato notevolmente tanto che più volte la giuria dello show lo ha riempito di lodi e complimenti. Sul dance floor di Ballando 2019, lavorando sodo, il norvegese ha dimostrato che non ci sono limiti alla forza di volontà. E grazie a Matberg è stato azzerato anche il pregiudizio del nordico freddo: il ballerino non ha nascosto le lacrime riabbracciando il fratello Aspen e padre Arne j. Matberg, arrivati in Italia per sostenerlo. Inoltre, nonostante le difficoltà della lingua si è fatto conoscere e apprezzare dal popolo televisivo italiano e - come dichiarato alla vigilia della finale dello show - potrebbe continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo: "Mi piacerebbe avere l’occasione di fermarmi ancora nel vostro bellissimo paese. Amo l’Italia e adesso sto scoprendo che anche l’Italia ama me: ne sono felice!”.

© Riproduzione riservata