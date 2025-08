L’arte sposa la robotica. Tra umano e artificiale

Una copia della ’Dama con l’ermellino’ di Leonardo da Vinci ‘zampetta’ come un ragno sul pavimento della sala, mentre le ‘braccia’ di una scultura meccanica, creata dallo chassis di un’auto rovesciata, si muovono seguendo gli spostamenti di una tartaruga che nuota in una teca.

Dove finisce l’uomo e dove inizia la macchina? Qual è il confine fra il corpo fisico e la tecnologia, tra la materia viva e quella artificiale? E fino a che punto la macchina può diventare ‘umana’, capace addirittura di pensare o di autodeterminare i suoi passi?

Sono domande profonde e talora inquietanti, quelle che suscitano le opere di Donato Piccolo, esposte fino al 24 agosto a Palazzo Santa Margherita di Modena per la mostra ’L’arte del pensiero meccanico’, promossa dalla Fondazione Ago in collaborazione con la Galleria Mazzoli, nell’ambito del programma Unesco Media Arts. Oltre 50 opere – fra sculture robotiche o interattive, tele e disegni – rappresentano un’esperienza immersiva e sorprendente.

"Allo stato attuale, l’arte robotica è un territorio in gran parte ancora inesplorato che comprende qualsiasi forma d’arte che si avvale dell’ingegneria robotica e della meccatronica, dell’intelligenza artificiale o delle reti neuronali", sottolinea il curatore Lorenzo Respi. Le sculture in movimento create da Donato Piccolo (dopo una collaborazione con un team di ingegneri del Cnr) sono "vere e proprie macchine dotate di un linguaggio visivo inedito e originale", aggiunge Respi.

La mostra si può ‘leggere’ a vari livelli: i più piccoli (a cui è dedicato anche un activity kit) si divertiranno per esempio ad ammirare la scultura di ’Sebastiano’, uno scienziato chino e ricurvo sotto il peso di tre braccia meccaniche dotate di pennarelli colorati che continuano a disegnargli segni sul camice bianco, ma gli adulti potranno vedere in questa figura un San Sebastiano in chiave contemporanea, tormentato dalla tecnologia.

Fra le opere, al centro della sala, anche ’Lullaby’, un enorme ragno meccanico dotato di intelligenza artificiale su rete neuronale che gli permette anche di decidere come comportarsi e come reagire agli stimoli: si ‘ambienta’ nei luoghi, e si muove, così è stato necessario racchiuderlo fra transenne.

Mentre al piano superiore un’enorme scultura dà forma visiva al cosiddetto ‘effetto farfalla’: "Può il battito d’ali di una farfalla scatenare un tornado in Texas?", fu la domanda formulata dal matematico e meteorologo Edward Lorenz nel 1962, e l’opera di Piccolo la rende ‘fisica’.

Una farfalla robotica muove le ali su un tamburo e il suono amplificato da un labirinto di tubi metallici arriva fino a una specie di altoparlante che ce lo fa ascoltare a tutto volume. E la piccola farfalla diventa ‘enorme’ nel suo rumore.

