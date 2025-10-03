L’arte e la memoria ’Medaglie Pontificie nell’anno Giubilare’

di Andrea Falaschi

Da sempre mezzi di comunicazione e di propaganda, le monete sono state fin dall’alba della storia umana molto di più di un semplice mezzo di scambio. Il denaro ha sempre camminato insieme a noi raggiungendo distanze molto superiori a quelle che una singola persona poteva percorrere prima dei moderni mezzi di trasporto.

Lo sapevano bene i romani, che proprio sui loro sesterzi imprimevano le effigi degli imperatori e le loro gesta, sapendo che l’ampio scambio commerciale avrebbe portato nelle mani di tutti i cittadini dell’impero l’immagine e il peso politico dell’imperatore. Nel corso dei secoli le monete hanno continuato a svolgere il loro compito di mezzo di pagamento e di comunicazione, raccontandoci fino ad oggi una lunga storia che vede a Lucca uno dei suoi tasselli fondamentali.

Proprio nella città toscana si trova la più antica Zecca d’Europa per longevità che, dall’epoca longobarda fino al XIX secolo, ha coniato moneta ininterrottamente svolgendo il proprio compito per 14 secoli, segno della perdurante indipendenza mantenuta dal piccolo stato lucchese. Pezzi d’epoca unici, oggi parte del patrimonio del Museo dell’Antica Zecca di Lucca che, in occasione dell’anno giubilare, si amplia con la mostra ’Medaglie Pontificie nell’anno Giubilare’, visitabile fino al 31 maggio 2026. Un racconto, inciso nell’argento e nel bronzo delle medaglie, degli ultimi pontificati di tre indimenticabili Papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco.

Cimeli e veri capolavori artistici conosciuti in tutto il mondo, la mostra comprende oltre cinquanta pezzi, dal 1980 ad oggi, di straordinario interesse artistico coniati dalla Zecca Vaticana che raccontano l’evoluzione della Chiesa negli ultimi decenni attraverso questa particolarissima forma di comunicazione. Un percorso narrato attraverso l’argento ed il bronzo lavorati – ogni medaglia è realizzata da un diverso artista – che trova un ideale completamento con la Medaglia del Giubileo 2025 dedicata al pellegrinaggio coniata dalla Zecca di Lucca e incisa dal Maestro Roberto Orlandi, consegnata a Papa Francesco in una delle sue ultime apparizioni pubbliche.

Un tuffo nella storia di tre Pontefici così diversi tra loro per personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle vite di milioni di fedeli: tre protagonisti del nostro tempo che si raccontano attraverso il metallo inciso nelle loro medaglie, silenziose, ma attente testimoni di un’epoca.

L’offerta per i visitatori si arricchisce, inoltre, con la presenza di due esposizioni temporanee, dedicate rispettivamente alla seconda guerra mondiale e al Giappone; in particolare, quest’ultima, si rinnova in occasione di ’Lucca Comics & Games’ (la grande kermesse che celebra i mondi del fumetto, del gioco da tavolo, del videogioco, dell’illustrazione, del cinema, delle sigle e serie televisive e che si terrà dal 29 ottobre al 2 novembre, ndr), con un’installazione dedicata all’influenza della mitologia greco-romana nella creazione dei videogiochi.