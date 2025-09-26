L’arte di Mattia Moreni. Viaggio in mostra tra i musei dell’Emilia Romagna

di Benedetta CucciPavese di nascita, torinese di formazione e per tutta la sua vita ’romagnolo’. Pare quindi ideale per celebrare l’artista Mattia Moreni, una mostra itinerante, la più ampia antologica mai realizzata a lui dedicata, che viaggia nella nostra regione partendo da Bagnacavallo all’ex convento di San Francesco, dove è stata inaugurata sabato scorso l’esposizione ’Dagli esordi ai cartelli’ e approdando nel suo finale al Mar di Ravenna il 28 febbraio 2026, con gli ultimi cicli della ’Regressione della Specie e L’umanoide’.

Il progetto complesso porta il titolo ’Mattia Moreni. Dalla formazione a L’ultimo sussulto prima della grande mutazione’ ed è nato per mettere in rete cinque importanti musei dell’Emilia Romagna nella celebrazione del lavoro di uno dei più importanti pittori italiani del ‘900, con cinque mostre in altrettanti luoghi fondamentali per la sua storia. Il percorso proposto negli spazi dell’ex Convento di San Francesco, curato da Claudio Spadoni e Davide Caroli, indaga i primi venti anni di lavoro di Mattia Moreni, che nacque nel 1920 e morì nel 1999 a Brisighella, con un’attenta documentazione che parte dal primo periodo giovanile, quando venne apprezzato fin da subito dai principali critici dell’epoca, tra i quali anche un giovanissimo Italo Calvino.

L’artista, che era stato in Romagna nel 1940 e nel 1943 per sfuggire da partigiano alle rappresaglie fasciste, negli anni successivi viaggiò molto, cambiando ripetutamente la sua residenza: da Antibes a Grado, da Frascati a Bologna, cercando di trovare un luogo in cui sentirsi a casa.

Dal 10 ottobre Moreni arriverà ai Musei di San Domenico di Forlì con il periodo delle ’Angurie’, poi dal 15 novembre sarà alla Galleria d’Arte Contemporanea Vero Stoppioni di Santa Sofia (FC) con gli Autoritratti e le opere conservate presso la Galleria che rappresentano il nucleo più cospicuo delle opere di Moreni conservate in un museo pubblico.

Al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna approda dal 30 gennaio al 17 maggio 2026 per rievocare la grande mostra del ‘65 all’allora GAM (poi diventata MAMbo) curata all’epoca da Francesco Arcangeli che rappresenta la prima personale di Moreni all’interno di un’istituzione pubblica. Finale a Ravenna. Mattia Moreni. Dalla formazione a ’L’ultimo sussulto prima della grande mutazione’, con la curatela generale di Claudio Spadoni, rappresenta un’occasione unica per riscoprire, con sguardo unitario, l’opera di un maestro scomodo, potente, necessario.

Un artista che – già negli anni Cinquanta – critici del calibro di Michel Tapié e Pierre Restany avevano inserito tra i pochi italiani protagonisti della scena europea, riconoscendone l’assoluta originalità. Il progetto è realizzato grazie alla preziosa collaborazione e al prestito di generosi collezionisti.