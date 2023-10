L’arte dei formaggi nasconde molti tesori

Formaggi grandi protagonisti della settimana entrante. Da domani al 15 in Valle Intelvi prende il via ’Intelvi Caseus’, una rassegna gastronomica dedicata alla produzione casearia della Valle. Oltre 30 i ristoranti nei quali per tutta la settimana si degustaranno piatti a base di zincarlin (foto), casoretta, semifreddo. La settimana terminerà con un ’concorso’: asssaggiatori Onaf avranno il compito di valutare la produzione e domenica il pubblico potrà partecipare a una degustazione sensoriale.