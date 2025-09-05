L’arte contemporanea trova casa a Pontremoli. Luoghi in dialogo, trenta artisti a ’Oscillazioni’

Luoghi. Arte. Espressioni. Sono le parole d’ordine di ’Oscillazioni’, la manifestazione diffusa di arte contemporanea che torna a Pontremoli (Massa-Carrara) nella sua sesta edizione per due fine settimana: da oggi a domenica e dal 12 al 14 settembre (venerdì e sabato 15-18, domenica 10.30-12.30 e 15-18, l’ingresso è gratuito, informazioni sui social Facebook e Instagram alle pagine ’oscillazioniofficial’).

Il centro della Lunigiana apre i suoi scrigni a trenta artisti, singoli o riuniti in collettivo, che rappresentano forme artistiche differenti, dalla pittura alle installazioni, ma che hanno il comune denominatore di fare vivere emozioni che riescono a convivere con spazi storici di epoche diverse: quest’anno il cortile di Palazzo Noceti, i palazzi Malaspina, Buttini e Damiani, la NoGallery di via Garibaldi. "La cosa più attraente nell’organizzazione di eventi d’arte contemporanea - dicono i curatori Eugenio Donadel, Iolanda Enrione e Gianni Neri - è la ricerca di occasioni da creare coinvolgendo artisti che trasformeranno quella stessa occasione. Il luogo non è mai cornice, ma terreno di accadimento: la città di Pontremoli ne è dimostrazione".

Ecco i trenta artisti: Pierre Auzias, Camilla Cusumano, Dario Grasso, Valerio Neri, Dario Petrucci, Pierre-Alix Nicolet, Loredana Taufer, Chantal Stropeni (Officina d’Arte Ponte di Ferro); Alexandra Adami, Paola Cassola, Patricia Fraser, Caroline Gavazzi, Giada Ripa, Silvia Peronetti (TheLanternsArt); Irene De Boer, Ilona Plaum, Thus Rhunsburger, Peer Veneman, Riëtte Wanders (Energie di Amsterdam); Groter Walpius e Caterina Giannotti (TuboCubo); Stefano Azario, Susanna Baumgartner, Alessandro Rolandi, Silvana Chiozza, Gianni Neri, Stefania Talini. Con loro Flavia Bucci, vincitrice dell’open call 2025.

’Oscillazioni’ sarà inaugurata ’diffusamente’ oggi alle 16.30 e il ricchissimo centro di Pontremoli, terra di cultura con i suoi gioielli barocchi, è pronto a ospitare appassionati e curiosi. Domani, sabato 6 alle 17 verrà inoltre inaugurata una mostra collaterale, ma non per questo minore nella Villa Pavesi della famiglia Ruschi Noceti a Piano di Busatica nel confinante comune di Mulazzo, stupefacente dimora storica ora riaperta al pubblico.

In questo caso si tratta di una retrospettiva di Lorenzo Ruschi e Vittorio Zani, aperta il sabato (16.30-19.30) e la domenica (10.30-12.30) fino al 21 settembre.

R. J.