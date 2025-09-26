L’arrivo di Castracani settecento anni fa. La rievocazione storica

A settecento anni dall’arrivo di Castruccio Castracani alle porte del borgo, torna la rievocazione storica ’Calenzano 1325’, che si terrà domenica 5 ottobre al Castello, arrivata alla quarta edizione. Per tutta la giornata, dalle 10.30 alle 18.30, i visitatori potranno fare un salto indietro nel tempo e calarsi nell’atmosfera di un borgo del Trecento. Nelle vie del Castello ci saranno artigiani a lavoro, falconeria, musici e teatranti, tende di armigeri, sbandieratori, giochi per bambini e punti ristoro con menù tipico.

La manifestazione, promossa dal Comune di Calenzano, è organizzata dall’Associazione Turistica di Calenzano, con la direzione artistica dell’associazione Alfieri e musici della Valmarina e in collaborazione con l’associazione Agresto. Per la prima volta la giornata di rievocazione sarà preceduta da una cena medievale, a cura di ATC, allo St.Art Spazio Eventi (via Garibaldi, 7). Per prenotazioni, [email protected] o 055.0502161. Il 5 ottobre si comincia alle 10.30 in piazza Vittorio Veneto con la formazione e la partenza del corteo; alle 11.30 l’arrivo al Castello e lo show di bandiere e tamburi. Dalle 12 nel borgo saranno aperti gli stand gastronomici e per tutto il giorno un punto ristoro nel giardino.

Alle 15 musica medievale a cura di ’Le Bestie di Bacco’, alle 15.30 lo spettacolo a cura de ’Il Falconiere del Granducato di Toscana’.

Alle 16.15 partenza dei due cortei dalle Torri, con arrivo in piazza San Niccolò, dove si svolgerà una partita di scacchi vivente a suon di rime per la conquista del Castello. Alle 17 spettacolo di bandiere e finale con show di fuoco a cura degli Alfieri. Info, www.comune.calenzano.fi.it o www.assedioalcastellocalenzano.it

