"L’architettura dorica ruppe con il passato"

"L’architettura dorica ci vuole ingannare, sin dalla sua creazione. E spesso ci è riuscita alla grande. Ma a ben guardare, sotto il manto di forme arcaiche, che si fingono derivate da primitive costruzioni in legno, si nasconde una rottura con il passato, non solo architettonica, anche religiosa e sociale": così Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco di Pompei e già a Paestum, sintetizza la tesi del suo libro The Making of the Doric Temple (Cambridge University Press). Mentre le élite esploravano il Mediterraneo, spiega, i coloni greci cercavano anche una nuova dimora per gli dèi e l’architettura dorica fornì una risposta a questa sfida.