Seguire la televisione è una consolazione. Se è così la tv realizza la sua missione

Ciao Cate,

buon pomeriggio. Sono un ragazzo disabile calabrese della provincia di Cosenza e ti scrivo questa mail non per un consiglio o per un dubbio “da risolvere”, ma piuttosto per farti sapere che sono da tempo un tuo grandissimo fan e che perciò seguo sempre tutti i tuoi programmi e ora ovviamente seguo ogni giorno in televisione “La volta buona“ con grandissimo affetto per te, perciò ti seguo anche sui tuoi social. (Tra l’altro mi prenoto ogni giorno per giocare con te, nei due anni precedenti sono stato estratto e anche se non ho vinto nulla, sono stato felicissimo di giocare con te).

Sei la mia conduttrice preferita e ci tengo tanto a ringraziarti davvero di cuore perché la tua televisione pulita e garbata è divertente, ma a tratti fa anche riflettere e commuovere. Grazie per la compagnia che mi fai ogni giorno con la tua trasmissione regalandomi due ore di spensieratezza e tanti sorrisi. Grazie davvero perché tutto questo mi aiuta tantissimo anche a superare tante difficoltà e tanti momenti no, legati alla mia disabilità da cui sono affetto dalla nascita, la tetraparesi spastica che mi costringe ogni giorno a convivere con la carrozzella e a rinunciare a tante cose. Grazie davvero di cuore per tutti i pomeriggi trascorsi insieme e per quelli che ancora trascorreremo. Un bacio e un abbraccio affettuosissimo con tanti complimenti per la tua trasmissione.

Ti sto seguendo come ogni giorno. Ti abbraccio con grandissimo affetto

Antonio

No, vabbè, Antonio, ma come non hai vinto?

Mannaggia, mi dispiace un sacco, però ti ricordo che quando ti prenoti, partecipi e non vinci, ti puoi ancora prenotare, quindi io non demorderei, continuerei a provarci visto che mi segui tutti i giorni, anche perché fa sempre piacere poi vincere e avere magari la rifornitura dello sponsor, non è mai male.

Quando ero piccola, la domenica mi ricordo che guardavo la tv, c’erano quei cagnolini bellissimi legati alle pubblicità della Scottex, una cosa di tovaglioli. Ogni volta dicevo: “Mamma telefoniamo! Magari vinciamo anche noi un cagnolino”.

Tornando invece a te, mi hai fatto molto riflettere proprio sul ruolo che ha la televisione. Noi pensiamo sempre di raggiungere molte persone ma il fatto che ti faccia compagnia, che ti diverta e ogni tanto ti commuova, mi riempie veramente di gioia.

Tra l’altro, la tua mail mi è arrivata dopo un incontro con una persona che non vedevo da sette-otto anni, che è questa ragazza, che aveva scelto l’abito da sposa da me, a “Detto Fatto”, e aveva fatto questo cambio, questa scelta, ed era entrata con la sua carrozzina.

L’ho rincontrata alla sfilata di Laura Biagiotti, dicendo “Ma ciao, ma ti ricordi di me? Sono Benedetta De Luca, la tua sposa in carrozzina”. E dico “Ma certo Benedetta”. Mi ringrazia ancora di come è stata accolta da tutti noi, e poi ridendo mi fa: “Guarda che poi c’è stato un secondo matrimonio”.

Questa cosa mi ha fatto davvero sorridere e mi ha dato la voglia di confidartela. Il fatto che tu mi scriva e abbia deciso di condividere con me le tue difficoltà quotidiane mi tocca molto: so che vivere ogni giorno con una disabilità non è semplice. Eppure ci vogliono carattere, forza e tenacia per affrontare e superare le barriere, non solo architettoniche, che ancora esistono. Per questo, se io nel mio piccolo posso esserti di sostegno, anche solo un po’, ne sono davvero felice.

Continua a seguirmi, scrivimi, fammi sapere le cose che ti piacciono o non ti piacciono della trasmissione. Sono felice di pubblicare questa lettera perché, secondo me, si parla poco di come la televisione possa rappresentare non solo un valido supporto, ma anche una preziosa compagnia.

Un bacio grande,

Caterina