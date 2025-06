Quando le amiche non si confidano: come affrontare la sensazione di esclusione

Cara Caterina,

ti scrivo perché arrivata all’età di 52 anni, ho preso consapevolezza di un comportamento che ho sempre cercato di minimizzare, ma che oggi più che mai mi ferisce.

Ho notato che alcune delle mie amiche più care spesso non si mostrano sincere fino in fondo e faticano ad aprirsi con me. Quando accade qualcosa di bello, sono le prime a condividere foto, messaggi, racconti entusiasti. Ma se stanno vivendo un momento difficile, io vengo lasciata ai margini. Non mi coinvolgono, non si confidano e sono sempre l’ultima a sapere le cose. Questo mi fa sentire esclusa da una parte importante delle loro vite.

E mi dispiace, perché non so proprio come cambiare questa dinamica. A causa di questi atteggiamenti, con gli anni, ho imparato a confidarmi sempre meno e rischio di trasmettere un’immagine di me stessa fredda o poco accogliente, anche se in realtà non sono così. So di vivere una vita fortunata e privilegiata per molti aspetti e forse anche per questo le mie amiche potrebbero pensare di non sentirsi davvero comprese in alcune situazioni. Inoltre tendo a non mostrare le mie fragilità, perché non voglio essere un peso per le persone a cui voglio bene.

Quando sono con loro, cerco sempre di non essere invadente. Se ho il sospetto che qualcosa non vada, mi interesso con discrezione, evitando di insistere per rispetto. Ma ho l’impressione che questo modo di fare, mi abbia allontanata dagli altri e mi abbia impedito di avere legami profondi, autentici e basati sulla fiducia reciproca. Cosa posso fare?

Cara Chiara,

ma che bello avere una amica che davvero vuole condividere gioie e dolori! Un’amica che sa che la vita è fatta di alti e bassi ed è pronta ad aiutare e a esserci tanto nei momenti brutti, quanto in quelli belli. Ti ringrazio fortemente Chiara per la tua lettera, perché dà modo di riflettere su tante cose.

Penso ci sia però un passaggio chiave in ciò che hai scritto che dice molto di te e del tuo modo di vivere l’amicizia: hai detto che negli anni hai imparato a “fare da sola“, a confidarti sempre meno: ecco questo tuo modus operandi sicuramente allontana gli altri e dall’esterno potrebbe essere percepito come una forma di chiusura. Chi ti sta intorno potrebbe non offrirti il proprio sostegno. E non perché non ci tenga, ma perché pensa che tu non lo voglia o non ne abbia bisogno. È possibile che questo tuo modo di essere così riservata e discreta venga frainteso come una mancanza di fiducia, la stessa che tu a tua volta senti mancare da parte loro.

A volte, tra ciò che proviamo e ciò che mostriamo, si crea uno scarto che può generare incomprensioni. Comunicare nelle relazioni è fondamentale. Spero che non accadrà, ma se dovessi avere qualche problema condividilo, chiedi aiuto, fai quello che vorresti che loro facessero con te. Esterna le tue esigenze alle persone a cui vuoi più bene e di cui ti fidi. Ricorda: non puoi chiedere ad un amico ciò che tu non dai. Un consiglio: io a un aperitivo estivo solleverei il tema con loro.

Sarei sincera e renderei noti i tuoi sentimenti e soprattutto i tuoi dispiaceri nei confronti di questa situazione. Potresti rimanere sorpresa dalle loro risposte. Un abbraccio forte Chiara,

Caterina Balivo