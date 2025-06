Quando la giustizia tarda: come difendersi dopo una truffa immobiliare

Cara Caterina, mi chiamo Eliana, ho 51 anni, sono originaria di Napoli e vivo a Bracciano (RM). Ti scrivo per condividere con te la mia vicenda e chiederti un consiglio.

Nel luglio 2013 firmo un compromesso per un appartamento a Viterbo, versando 10.000€ di caparra. L’immobile doveva essere consegnato entro marzo 2014, ma ciò non è mai avvenuto e non mi è nemmeno stata comunicata alcuna proroga. Avevo scelto quell’appartamento perché era quasi ultimato e avevo urgente necessità di un’abitazione, dopo aver venduto il mio a Napoli. Per guadagnarmi la fiducia, mi fu offerto un locale in comodato per custodire i miei effetti. Purtroppo, quel deposito si è allagato a causa di difetti strutturali, danneggiando irrimediabilmente tutto ciò che possedevo.

Io e mia madre, rimaste senza casa, abbiamo vissuto per due anni in albergo, spendendo oltre €20.000, durante i quali mi sono rivolta a un legale a Santa Maria Capua Vetere per ottenere la restituzione della caparra e i danni. Pago così migliaia di euro per l’avvio della causa e una perizia, ma col tempo perdo ogni contatto con lo studio. Solo nel 2023 scopro che l’avvocato è deceduto nel 2019 e nessuno mi aveva avvisata. Non ho mai ricevuto copia degli atti e temo che la causa non sia stata mai intentata. Ho presentato esposti in Procura e alla Guardia di Finanza, senza esito.

Quei soldi, i miei, ottenuti con tanti sacrifici, mi servirebbero per andare via da dove sto ora e per questo intanto ho messo in vendita l’appartamento in cui vivo. Desidero iniziare finalmente a vivere e cominciare un’attività lavorativa che tanto desidero. Questo è sempre stato l’intento da quando avevo scelto Viterbo come mia nuova città, dopo una bruttissima storia familiare e di stalking, che mi ha costretta a lasciare la mia Napoli, che peraltro mi manca tanto.

Attendo una risposta, e ti ringrazio ugualmente anche solo per attenzione che dedicherai a leggere questa mia lettera.

Con grande stima,

Eliana

Cara Eliana,

dalla tua lettera si percepisce tutta la fatica e il senso di ingiustizia che porti dentro e allo stesso tempo la voglia di rivalsa che hai. Nonostante tutte le disavventure, infatti, mi hai scritto per dare voce alla tua storia e questo è un grande segno di forza. Fai bene ad andare via da una città che non ti rende felice. Un nuovo inizio è quello che ci vuole. Il mio consiglio è di provare a rivolgerti ad uno sportello di consulenza gratuita: diverse associazioni offrono assistenza legale e potresti farti consigliare da loro su come è meglio procedere.

Anche se è passato molto tempo, credo sia fondamentale cercare di raccogliere tutte le prove legate all’accaduto, per esempio scambi di email, ricevute dei pagamenti, la perizia, eventuali comunicazioni scritte. Potrebbe esserci un erede del tuo precedente avvocato, o una figura incaricata che possa darti accesso agli atti. In questo modo potresti recuperare parte del lavoro fatto finora, e soprattutto avere in mano documenti utili per far valere i tuoi diritti.

Hai attraversato così tante sfide che è comprensibile sentirsi esausta. Hai dovuto affrontare tutto da sola, parlare con uno psicologo potrebbe aiutarti a rimettere ordine dentro di te e darti gli strumenti per affrontare tutto con più tranquillità. Dal mio punto di vista il tuo coraggio nel continuare a cercare una soluzione è già una forma di rinascita, non arrenderti perché si sente che hai ancora una grande grinta.

Fammi sapere se riuscirai a far valere i tuoi diritti ma sono sicura che con la tua determinazione riuscirai ad uscirne e a ritrovare la serenità che meriti dopo tanta fatica.

Un abbraccio,

Caterina Balivo