Nuove sfide a 46 anni: come creare legami in una nuova città

Cara Caterina,

mi presento: sono Laura, ho 46 anni e mi sono da poco trasfertita in una nuova città. Il mio compagno ha ricevuto una promozione e così ho deciso di cambiare vita insieme a lui. Mi piacciono le nuove sfide e questa poteva essere una buonissima occasione per entrambi. Io ho trovato lavoro come commessa in un negozio in centro e mi trovo abbastanza bene. Viviamo qui da sei mesi più o meno e l’altra sera parlando al telefono con una mia amica storica mi sono accorta che qui non sono riuscita ancora a stringere un legame con qualcuno. Non capisco perché... mi sono sempre percepita come una persona socievole e aperta, ma qui non sono ancora riuscita farmi degli amici. Mi hanno sempre detto che andando avanti con l’età sarebbe stato più difficile trovare persone con cui andare d’accordo, ma ora che sto vivendo in prima persona questa situazione mi sento un po’ demoralizzata. Ho provato a chiedere a delle colleghe di andare a bere qualcosa insieme dopo il lavoro, una sera in cui il mio compagno era impegnato. Ma loro avevano altre cose da fare: figli, genitori, sistemare casa, la palestra, cene con amici. A me non va di supplicare per fare un’uscita, ma mi sto rendendo conto che non è così semplice fare nuove amicizie a quasi cinquant’anni… e mi chiedo cosa potrei fare per migliorare la situazione in cui mi trovo. Avevo bisogno di condividere questo pensiero con qualcuno, così ho deciso di scriverti. Spero che tu riesca a leggermi.

Laura

Cara Laura,

intanto ti faccio i miei più sentiti complimenti per aver deciso di metterti in gioco così... non è da tutti. Mi sembra di capire che tu abbia già una forte rete di amicizie, anche se al momento non vivono vicino a te, ma non dimenticare che loro ci sono e che la distanza non necessariamente affievolisce i rapporti, a volte riesce anche a rafforzarli. Se ti senti un po’ sola nella nuova città, magari potresti andare a trovare le tue amiche storiche per un fine settimana, così da passare un po’ di tempo insieme. Oppure, ancora meglio, invitale a venirti a trovare, in modo tale da renderle participi di questo capitolo di vita da poco iniziato.

Per quanto riguarda le difficoltà nel farsi nuovi amici in età adulta e dopo un trasferimento, capisco il tuo stato d’animo. Ricordati comunque che per queste cose serve tempo, magari non hai ancora fatto l’incontro giusto. Non avere fretta, se tu sei pronta ad accogliere nella tua vita nuove persone non è detto che loro lo siano altrettanto. A volte noi pensiamo, o meglio speriamo, che gli altri siano fatti come noi, ma è difficile che sia così.

Nel frattempo, concentrati su di te: prova a dedicarti ad attività che ti facciano stare bene. Potresti per esempio iscriverti a un club di corsa, esplorare nuovi hobby, partecipare a corsi o eventi che ti incuriosiscono. In questo modo eviterai di tornare subito a casa la sera dopo il lavoro e avrai l’occasione di incontrare persone con interessi simili ai tuoi. Chissà, così potrebbero nascere nuove amicizie. In ogni caso, avrai fatto qualcosa di bello, arricchente e stimolante per te stessa. Il tempo che dedichi a svagarti o a coltivare le tue passioni non è mai tempo perso.

Ti auguro il meglio, un saluto,

Caterina Balivo