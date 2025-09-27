Non posso più mantenere la figlia di mia moglie

Ciao Cate,

ancora una volta mia moglie mi ha chiesto del denaro per sua figlia, con l’impegno che poi ce lo restituirà. Purtroppo, però, questo è un momento davvero complicato: nonostante entrambi abbiamo un lavoro e uno stipendio, ci ritroviamo con meno di nulla in tasca. Soprattutto dal momento che sto affrontando delle grandi spese mediche. Questa figlia di oltre 40 anni, avuta da un precedente matrimonio, è stata sempre tenuta nell’ovatta. Da oltre vent’anni la madre è in pensiero e ora che è single ancora di più. Aspetta un messaggio per ogni suo movimento e se non lo riceve va in tilt. Abita da sola, la vita è cara e a volte ha bisogno di una mano. Tuttavia io ho l’impressione che non rinunci mai a niente: ha animali in casa, esce con le amiche, si è comprata un’auto non economica. È stata sempre coccolata – credo troppo – come spesso ho detto a mia moglie: non rinuncia a nulla, ma adesso le cose per noi sono cambiate. Il padre, che purtroppo non c’è più, aveva le possibilità di aiutarla e di “andare oltre”.

Adesso mi trovo proprio in difficoltà, mia sorella, a cui non chiedo mai niente, capisce che in questo momento particolare sto spendendo più del dovuto e senza dirmi nulla mi ha accreditato una somma. Non mi vergogno a dirlo: è l’unico modo che ho per affrontare le cure necessarie e riuscire ad arrivare ai giorni che precedono lo stipendio. Mia moglie però insiste a chiedermi denaro per la figlia e adesso sono davvero dispiaciuto.

Ho detto di farle chiedere un anticipo del suo stipendio o chiedere un aiuto alle sue zie che sono benestanti. Noi più di fare mangiare lei e i suoi animali domestici non possiamo. Adesso sento come se ci fosse stato un lutto qui a casa: mia moglie se potesse mi cancellerebbe... Sua figlia è la luce dei suoi occhi, questo mi fa sentire molto a disagio. Grazie per avermi ascoltato.

Enrico

Caro Enrico,

io sono convinta che la generosità porti sempre del bene. Non sopporto l’avarizia e le persone che non sanno tendere una mano, anche perché nella vita non si sa mai. Quello che mi sembra di capire, però, è che ti sei reso disponibile tante volte e che dietro a queste richieste di denaro ci sia comunque una persona adulta. Mentre leggevo pensavo tra me “sarà una ragazza alle prime armi, magari non riesce a trovare lavoro”. Invece no, mi parli di una quarantenne che vive da sola con i suoi animali. Quindi, purtroppo, siamo di fronte a una persona profondamente egoista e davanti a questo atteggiamento io non riesco più nemmeno a essere generosa. Hai dato, avete dato... Tua moglie deve capire che non è una presa di posizione ma un’esigenza. È anche un questione di rispetto verso l’altro, ormai siete tutti adulti. Ci sono delle cure mediche da affrontare, ci saranno altre spese, magari vorrai impiegare quei soldi in un viaggio con tua moglie, quando potrete permettervelo. Trovo quindi l’atteggiamento della figlia di tua moglie fuori tempo massimo. Mi dispiace se mi hai scritto per farti cambiare idea, invece ti dico: era ora! Era ora che mettessi dei paletti, era ora di dirle “guarda non sono un bancomat! E non è perché si tratta di tua figlia, farei la stessa cosa se fosse mia”. Forse è proprio questo che devi far capire a tua moglie: se la figlia fosse stata tua probabilmente ti saresti fermato molto prima, saresti stato molto più duro. Posso capire che tua moglie sia dispiaciuta nei tuoi confronti, da quello che mi sembra di capire è una mamma chioccia che non ha ancora capito che deve lasciare andare sua figlia. Caro Enrico, per me, hai fatto bene e devi essere duro. Io se fossi in te renderei partecipe della situazione anche la ragazza e le direi: “Guarda, io quando ho potuto ti ho aiutato, adesso non posso più farlo. Tua madre è malmostosa nei miei confronti, io però ti voglio spiegare: ti voglio bene come a una figlia, ma basta, basta perché non sono più in grado di aiutarti e penso che sia anche giusto che tu sappia che nella vita esiste un momento in cui si deve cominciare a contare solo sulle proprie entrate”. Quindi, Enrico, forza e coraggio! Sei dalla parte della ragione e questa ragazza deve capire che deve iniziare a rinunciare a qualcosa, non ai suoi animali, ci mancherebbe, ma sicuramente al suo stile di vita perché tutti prima o poi fanno dei sacrifici ed è giusto che anche lei cominci ora. Un bacio,

Caterina