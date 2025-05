Libera ma sola: Irene e la tentazione di un amore sbagliato

Carissima Caterina,

ho letto alcune storie qui nel tuo spazio e mi è venuta voglia di raccontarti la mia: sono

Irene e ho 46 anni. Sono single da sei anni dopo una storia lunga con un uomo più grande di me, che alla fine ha lasciato che andassi via perché non ha avuto il coraggio e la voglia di costruire una famiglia con me. Oggi mi trovo, dopo tanta fatica, ad avere un lavoro che mi piace e che mi dà la possibilità di essere autonoma economicamente, ma comunque mi sento sola fatta eccezione di due genitori che mi amano all’infinito. Da poco ho conosciuto, su un social, un uomo che, in maniera delicata, ha cercato un approccio con me. L’ho quasi sempre ignorato fino a qualche settimana fa, quando per caso dopo aver letto un suo post decido di scrivergli. Da lì inizia una bella conversazione e scopro che è una persona che ha anche un ruolo lavorativo molto importante, ma purtroppo è sposato e con figli. Nonostante ciò vuole conoscermi e mi invita nel suo ufficio, dove chiacchieriamo un po’. Alla fine salutandoci scatta un bacio, delicato ma intenso. Qualche giorno dopo a casa mia succede quello che deve succedere (ci siamo capite!) ed è bellissimo per entrambi. Lo so non avrei dovuto cedere. Lui è sposato, cosa posso aspettarmi? Sarò solo una delle tante? Non lo so.

Desidero tanto trovare una brava persona che mi voglia veramente. Perché mi capitano sempre persone così? Cosa devo fare? Dovrei lasciar perdere?

Mi piacerebbe avere un tuo consiglio.

Spero che mi leggerai.

Irene

Cara Irene,

siamo quasi coetanee quindi ti parlerò come farei con un’amica. Innanzitutto, finalmente sei riuscita ad archiviare la storia con un uomo che invece di voler costruire qualcosa ti ha lasciata andare via, ma soprattutto hai un lavoro che ti soddisfa e che, a mio avviso, è il tuo tesoro più importante. E sai perché lo dico? Perché le tue scelte saranno libere, incondizionate così come dovrebbe sempre essere per tutte le donne, anche se purtroppo non tutte possono permetterselo. Proprio perché hai questo vantaggio, ottenuto grazie a tuoi sacrifici, io non sprecherei più di tanto le mie energie per un uomo sposato con figli. Immagino ti dirà che è separato in casa, che è un matrimonio bianco, che resta per i figli o che sta per lasciare la moglie… Ecco, non credergli.

Ciò che accade in una coppia che sta insieme da tanti anni nessun può davvero saperlo. Se poi lui invece non ti ha detto nulla, ma ha solo piacere e voglia di trascorrere del tempo con te, potrei anche dirti di goderti il momento. Ma c’è una tua frase che mi preoccupa: “Sarò una delle tante?”. Dalle tue parole sembra infatti che tu abbia voglia di una storia vera che lui non ti può dare. Quindi, molla tutto prima che sia troppo tardi: meglio soffrire un po’ adesso piuttosto che far passare del tempo in cui emozioni e ricordi cresceranno ancora di più. Detto questo, eravate in due, ma era lui che avrebbe dovuto ricordarsi che c’era una famiglia a cui portare rispetto. Lo so, su questi temi mi sento un po’ “arcaica”, visto che la fedeltà sembra non essere più un valore in voga, ma per me è imprescindibile.

Un saluto,

Caterina