La verità nascosta: un cuore diviso tra colpa e amore

Cara Caterina,

sono un ragazzo pugliese di vent’anni, che guarda la tua trasmissione ogni giorno, con i suoi genitori. Dal lunedì al venerdì, sei al centro di tutti i miei pranzi in famiglia! Ti scrivo per chiedere un consiglio in merito a una situazione particolarmente delicata che mi riguarda: molti mesi fa, all’insaputa di tutti i miei amici, ho iniziato una relazione con un ragazzo – che chiamerò Leone - del mio gruppo di amici, a sua volta contemporaneamente fidanzato con un’altra ragazza della comitiva. So di aver sbagliato, ma non sono riuscito a controllare i sentimenti che ho sviluppato nel tempo. Col passare dei mesi, la situazione è diventata sempre più insostenibile per me e, per questo, ho tentato in vari modi di sbloccare questo stallo. Il tutto è terminato con Leone che ha rinnegato qualunque tipo di coinvolgimento sentimentale e fisico nei miei riguardi, convincendo buona parte delle persone a me vicine di aver inventato tutto. Nonostante io abbia molte prove, tenendo ancora a lui non ho mai divulgato nulla, né ho avvertito la sua fidanzata del tradimento avvenuto. Come dovrei comportarmi? Sono lacerato dai sensi di colpa per aver ingannato la sua ragazza, nonché mia amica, e da una forte mancanza di Leone, con cui non parlo più da molti mesi. Cosa dovrei fare per risolvere la situazione? Provare a dialogare con lui e allo stesso tempo ammettere tutto a lei? Caterina, spero che tu riesca a comprendere le mie difficoltà e ad indirizzarmi verso un percorso di rinascita. Grazie, F.

Caro F., la situazione che racconti è bella intensa! Partiamo da un punto fondamentale: quello che stai vivendo non è facile. Sembri lacerato, diviso tra il senso di colpa per la ragazza tradita e la nostalgia per Leone, tra il bisogno di fare chiarezza e la paura di ferire altre persone. Ma voglio dirti una cosa: il solo fatto che tu stia riflettendo su tutto questo e chiedendo consiglio è un atto di maturità tutt'altro che scontato.

Adesso, cosa puoi fare? Prima di tutto, prenditi un momento per te. Esci dal vortice dei sensi di colpa e guarda la situazione dall'alto. Il passato non si può cambiare, ma il presente sì. Hai sofferto, ma hai anche preso decisioni che possono aver ferito altre persone. Succede, sono le conseguenze dell'amore: l'importante è non superare la soglia del rispetto per chi è coinvolto. Accettalo, senza punirti inutilmente, ti aiuterà ad andare avanti con più serenità.

Per quanto riguarda Leone, credo che tu abbia già la risposta dentro di te: chi rinnega un legame così forte e nega la tua esistenza emotiva probabilmente non è la persona giusta su cui investire ancora energie. Davvero vorresti stare con una persona che ti ha sbugiardato per salvare la sua reputazione? Lo so, è dura. Quando si ama, si cerca sempre un modo per far funzionare le cose. Ma a volte la vera liberazione è lasciare andare chi non ha avuto il coraggio di scegliere te.

E per quanto riguarda la ragazza che è stata tradita? Questa è una decisione che puoi prendere solo tu. Dire la verità potrebbe sembrare un atto di giustizia, ma potrebbe anche generare dolore e conseguenze difficili per tutti. Domandati: voglio raccontarle tutto per aiutarla o per sentirmi meglio io? Se il tuo scopo è liberarti dal senso di colpa, forse il modo migliore è imparare da questa esperienza e non ripetere più certe situazioni in futuro. Se invece credi che lei meriti di sapere, allora preparati ad affrontare le conseguenze con maturità.

F., questa storia non è la tua fine, è solo un capitolo. Ti meriti un amore che non deve nascondersi, che non ha paura e che non mette in dubbio il tuo valore. Il tuo percorso di rinascita inizia da qui: scegli te stesso, lascia il passato alle spalle e preparati ad accogliere tutto il bello che verrà.

PS. mi emoziona sempre sapere che il pubblico mi accoglie con tanto affetto nelle proprie case, è bello sapere di far parte dei tuoi pranzi in famiglia!

Ti abbraccio forte,

Caterina Balivo