Voglio cambiare tutto. Ma non so se ho la forza

Cara Caterina, ti stimo molto ed è da un po’ di tempo che volevo scriverti, oggi mi sono finalmente convinta. L’estate ha portato diversi cambiamenti nella mia vita e io sto provando ad affrontarli in modo nuovo. Ho chiuso alcune amicizie, sto iniziando un nuovo lavoro e traslocando. Ci sono tante cose da fare e a cui pensare. Vorrei cogliere questo momento e cercare di vederlo come opportunità per modificare una routine e un mio modo di affrontare le cose un po’ passivo.

Sono sempre stata pigra e non mi sono mai posta obiettivi, adesso per la prima volta ho iniziato a fare una lista di buoni propositi: tutto quello che devo fare, quello che vorrei fare e che sento che vorrei modificare. Il mio unico timore è che arriverò alla fine di quest’anno senza aver portato a compimento nulla, non vorrei che le mie ansie mi portassero a procrastinare tutto e a non riuscire a prendere in mano la mia vita come vorrei. Io ti vedo da sempre come una donna forte, che affronta la vita con coraggio e determinazione.

Ti ho scritto proprio per questo, spiegami: quale è il trucco? Come faccio a reagire e a portare a termine i cambiamenti che mi sono prefissata? Se mai mi risponderai ti ringrazio e spero tanto che tu possa aiutarmi. Carola

Cara Carola,

non partire già con il pensiero che non ce la farai perché il rischio è che alla fine vada davvero così. È quella che in psicologia si chiama “profezia che si autoavvera”: se sei convinta che una cosa andrà in un certo modo ti comporti, spesso senza rendertene conto, proprio in maniera tale da farla accadere. Ricorda che la mente ha un potere enorme: è lei che comanda su tutto e tutti.

Il vero punto di partenza, quindi, non è tanto scrivere dei buoni propositi ma modificare il tuo atteggiamento: cerca di non pretendere troppo da te stessa e di non fare tutto insieme, ma fallo! Per me non c’è niente di peggio del procrastinare. Nel momento in cui rimandi non sai cosa succederà. La vita è imprevedibile e non è per sempre. Come obiettivo prova a sposare il principio dell’ “Hic et nunc, sapere aude”, “Qui ed ora, abbi il coraggio di conoscere”: usa la ragione e non aspettare, perché il momento giusto è adesso.

Parti anche dal più piccolo cambiamento e vedrai che ogni novità porterà sempre con sé qualcosa di positivo. Il mio consiglio è di non concentrati sul traguardo finale ma vivi il presente, cerca di essere presente a te stessa sia nelle cose pratiche sia nelle emozioni. Cara Carola, forza! Pensa ad affrontare il mese di settembre con l’atteggiamento di quei surfisti che vedendo una grande onda che si innalza davanti a loro si chiedono se la prenderanno bene. Ecco, non sappiamo se ci riusciremo, ma ci proveremo sempre... Surfa e anche se cadi, rialzati con il sorriso.

Un bacio, Caterina