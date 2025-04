‘Il mio ragazzo mi regala un viaggio, ma ho paura dell’aereo’

Cara Caterina,

da qualche mese sto insieme a un ragazzo con cui mi trovo molto bene. Mi sono appena laureata e lui mi ha voluto regalare un’esperienza: un viaggio insieme a luglio io e lui a Londra. Trovo sia stato davvero un bel pensiero, nessuno mi aveva mai fatto un regalo così importante. Io però non ho mai preso un aereo, non ne ho mai avuto l’occasione perché la mia famiglia preferisce non allontanarsi mai troppo da casa per andare al mare, o usare il camper per visitare le città. Inizio anche a pensare di essere spaventata all’idea di dover volare, stare chiusa in quello spazio dove io non ho alcun controllo.

Non so se dirlo a lui, se confessargli quanto questa cosa mi destabilizzi. Temo di sembrare ridicola ai suoi occhi, come una bambina che non ha mai affrontato un’esperienza che ormai sembra scontata per tutti. Stiamo insieme da poco e il tema dell’aereo non era mai stato affrontato. Dall’altra parte, potrei semplicemente non dire nulla, bermi cento camomille e partire, sperando che l’ansia non mi travolga. Non so bene come comportarmi ma non vorrei rinunciare a questo viaggio per la paura.

Ti seguo sempre,

Bea

Cara Bea,

incredibile! Mi arriva questa lettera dal giornale mentre sto andando a fare una cosa che ho fatto sette volte in vita mia, ed è una cosa che mi fa paura, ed è una paura che nonostante abbia partorito due volte non ho ancora superato: quella degli aghi. Sto per fare le analisi del sangue, sono in accettazione, leggo la tua lettera e cerco di darti una risposta. Le paure ci sono, le abbiamo tutti, ti capisco. Per me è un grande sacrificio fare questo tipo di controlli ma li faccio. Già so che mi aspetteranno 10 minuti di terrore prima del prelievo che poi durerà forse 15 secondi ma per me sono i più lunghi del mondo. Quindi a livello empatico ti capisco ma a livello mentale mi sento di dirti che tu sei giovane e che il mondo è un posto meraviglioso e quindi questa paura del volo tu la devi superare. Anche a me dicono che devo superare la paura degli aghi e infatti la affronto. Nel tuo caso io non direi nulla al tuo fidanzato, oppure lo direi cercando di farti aiutare da lui, dipende da come è il vostro rapporto. Comunque non puoi reprimere le emozioni che proverai. Però, in un mondo cosmopolita dove ormai viaggiare è all’ordine del giorno e si possono comprare anche a poco i biglietti aerei, non puoi assolutamente tarparti le ali. Non puoi impedirti di provare delle nuove esperienze per una paura. No, Bea, non lo accetto. Fatti aiutare, certo non è facile superare le proprie paure da soli, tu puoi chiedere aiuto a un professionista. Per esempio io ho parlato spesso al mio psicoterapeuta della mia paura. L’importante è che tu non perda questa occasione e quelle future che potrebbero capitarti, poi sta a te decidere se affrontare il discorso con il tuo ragazzo o no.

Quindi dai, non mi rimane che augurarti buon viaggio... sono fiduciosa che ce la farai.

Cate