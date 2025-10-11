Il fidanzato o l’amica? Il mio cuore è diviso in due

Cara Caterina,

ho 25 anni e da quando ho finito il liceo sto con il mio fidanzato: un ragazzo che amo profondamente, una persona buona e attenta, con cui ho condiviso la crescita e tanti momenti belli. Tuttavia, negli ultimi anni, ho sentito il bisogno di esplorare, non per mancanza d’amore, ma per capire meglio me stessa, le mie emozioni, il mio modo di stare nelle relazioni. Ne ho sempre parlato con lui, e lui è stato comprensivo, cosa che apprezzo tantissimo. Purtroppo, quella che doveva essere una semplice curiosità fisica con una mia collega è diventata qualcosa di molto più profondo. Oggi non ci sono più rapporti fisici tra noi, ma quello che ci siamo lasciate dentro è tanto. Anche lei ha una relazione e, quando abbiamo provato a uscire dalla nostra “bolla” – quel mondo sospeso fatto di confidenze e tenerezza – ci siamo scontrate con la realtà: non siamo così compatibili. Inoltre, ho capito che non ci sono le basi per una storia vera: un rapporto amoroso non può trasformarsi in una forma di terapia reciproca. Ho provato, anche su suo desiderio, a trasformare il nostro legame in amicizia. Ma ogni volta che tra noi riaffiora quella profondità, lei si allontana, diventa ambivalente, e io mi ritrovo di nuovo piena di domande e nostalgia. Questa esperienza mi ha fatto scoprire un bisogno nuovo: quello di essere ascoltata, accudita, compresa nel profondo. Ho cercato di portarlo nella mia relazione, ma vedo che il mio fidanzato fa fatica a capirmi su questo piano, forse perché non ha mai vissuto certe situazioni e non le comprende appieno. Ora mi sento in un limbo: non voglio perdere la mia storia con lui, ma non riesco a lasciar andare del tutto quella con lei. Come si fa a ritrovare la propria direzione quando il cuore si è diviso in due? Con affetto,

Rita

Non stai pensando a loro, devi ritrovare te stessa

Cara Rita,

sintetizzo la tua storia: hai un fidanzato ma in questo momento sei proiettata verso un’altra persona, una donna. E il tuo compagno è così paziente da capirti, da riaccoglierti e ti stai anche lamentando che lui non ti capisce così bene?! Allora, credo che tu stia chiedendo molta pazienza agli altri, ma dovresti anche provare a metterti un po’ nei loro panni. Non metto in dubbio quello che provi, capisco che il tuo cuore possa sentirsi “diviso a metà”, ma forse, in realtà, non è davvero rivolto a nessuno dei due. Se fossi in te, cercherei prima di tutto di fare chiarezza dentro di me: cosa vuoi davvero, chi vuoi essere e chi vuoi amare. Perché, forse, più che un cuore diviso, c’è solo tanta confusione. Quando ami una persona, la vuoi e basta. Ora io non ho mai tanto creduto a queste divisioni in due parti, a maggior ragione qui, in cui abbiamo di fronte anche due generi diversi: il tuo fidanzato e una donna. Ti consiglio di fare un po’ di chiarezza dentro di te e di trovare il coraggio di lasciare andare entrambi. Concediti un momento per te, per capire davvero chi vuoi incontrare e cosa vuoi vivere. Mi sembra che tu faccia fatica a lasciar andare le tue esperienze vissute, ti sento proprio dire: “Io ho vissuto questo e me lo tengo stretto”. No, non è così, anche perché le persone non sono di tua proprietà quindi io mollerei tutto, farei chiarezza con me stessa e poi comincerei a guardarmi intorno. Però credimi, la tua lettera mi ha un po’ spiazzata, prima di risponderti ho avuto anch’io un momento di confusione. Ho sempre paura, quando rispondo alle vostre lettere che le mie parole possano deludere, però questa è la realtà: per me, a te non interessa veramente nessuno dei due. Sono chiara, del resto tu mi hai scritto e ora ti becchi la mia risposta schietta. Un bacio!

Caterina