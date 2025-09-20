Il dolore di un figlio. Distante, irraggiungibile: perché non sei un padre?

Cara Caterina, mi chiamo Carlo e ho deciso di scriverti dopo aver seguito la puntata della tua trasmissione sul tema dei genitori-figli e io ho avuto le lacrime agli occhi per tutto il tempo. Vorrei provare a tirare fuori ciò che mi porto dentro da troppi anni. Ho sempre avuto un rapporto difficile con mio padre. Fin da piccolo l’ho visto più come un’ombra che come una presenza: tornava tardi la sera, stanco, con la testa sempre al lavoro. Io lo aspettavo, cercavo uno sguardo, una parola, ma la maggior parte delle volte arrivava solo silenzio. Non ho mai avuto un’infanzia come quella che immaginavo guardando gli altri bambini con i loro padri: niente giochi insieme, niente parole di conforto, niente abbracci. Col tempo ho smesso di aspettarmi qualcosa, e ho iniziato solo a temere il suo giudizio. È come se tra noi ci fosse sempre stata una distanza invisibile, un muro fatto di freddezza. Mi rendo conto che a volte è difficile essere genitori, ma forse è ancora più difficile essere figli, e io ho sempre cercato di fare del mio meglio. Oggi ho quasi trent’anni, ma questo muro sembra ancora più alto. Non riesco a parlargli: ogni volta che provo, mi blocco, come se avessi paura di scoprire che in fondo non ci tiene davvero a me. E dentro di me resta questa domanda che non riesco a scacciare: perché non è mai riuscito a essere un padre per me? Ti chiedo consiglio perché non so se valga la pena tentare ancora di avvicinarmi a lui o se dovrei semplicemente accettare che resterà sempre così: distante, irraggiungibile. A volte mi sento colpevole, credo di essere io il problema, forse sbaglio io a voler cambiare qualcosa che non cambierà mai. Scusami se ti affido questo peso, ma sentivo il bisogno di metterlo nero su bianco e condividerlo con qualcuno che mi capisca. Ti mando un abbraccio, ti seguo sempre! Carlo

Roma, 20 settembre 2025 – Ciao Carlo, ti ringrazio per la tua lettera e per aver deciso di condividere con me quello che provi. Parto con il parlarti di un libro, L’anniversario di Andrea Bajani, vincitore proprio quest’anno del Premio Strega. È la storia di un uomo che, per tutta la vita, ha cercato di capire la sua famiglia, in particolare suo padre, una figura impegnativa e ingombrante, un po’ come quella che descrivi tu. A un certo punto, però, smette di chiedersi se debba condannare o perdonare, e sceglie semplicemente di uscire dal silenzio e prendere le distanze, per poter ritrovare se stesso. Te lo cito perché penso che per te potrebbe essere una lettura preziosa. Sai, quello del genitore, così come quello dei figli, è un mestiere difficile, fatto di equilibri molto fragili, a volte, i muri che sentiamo enormi tra noi e i nostri genitori non sono stati messi lì con cattiveria, ma con goffaggine, con inesperienza... Fare il genitore è un continuare procedere per tentativi ed errori. Non voglio giustificare il comportamento di tuo padre, ma forse questo ti farà rendere conto che non hai nessuna colpa. ll mio consiglio, caro Carlo? Mi dai l’impressione di essere una persona sensibile e attenta all’altro, quindi riprova a fare un passo verso di lui, senza alcuna aspettativa, solo con la voglia di dare e ricevere l’amore che si vorrebbe. A volte il segreto è restare vicini senza pretendere nulla in cambio, fallo per te, basta un passo per sentirsi più liberi dentro. Fai solo quello che ti fa stare bene, se vuoi parlare con tuo padre fallo, anche se non sai come verrà recepito dall’altra parte. Cerca di capire di cosa hai bisogno e ascoltati. Forse devi allontanarti come ha fatto Bajani che a un certo punto ha deciso che solo così si sarebbe salvato. Perché a volte voltarsi e lasciare gli altri liberi di pensare a come sì sono comportati può essere una scelta dolorosa ma anche la scelta più giusta. Lasciami dire anche questo: molti comprendono i propri genitori solo quando lo diventano a loro volta. Questo non significa che tutto diventi facile o che le ferite spariscano, ma spesso aiuta a capire che dietro certi comportamenti non c’era mancanza d’amore, ma solo il modo imperfetto di mostrarlo. E non ti preoccupare: anche se tuo padre non imparerà mai ad essere il padre che desideri, tu puoi comunque diventare l’uomo che avresti voluto che lui fosse per te. Un saluto,