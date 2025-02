La mia donna ideale? Ha 15 anni più di me

Cara Cate,

seguendo la tua rubrica, mi sono deciso a scriverti. Sono prossimo ai 45 anni e sono ancora perdutamente innamorato di una donna che ha 15 anni in più me. Questa donna ha tutte le caratteristiche che io cerco in una donna. L’ho sempre rispettata e amata alla follia. Vorrei tanto tornasse ma difficilmente lo farà. Cosa mi consigli di fare? È cosa difficile?

Un abbraccio grande

Caro Massimiliano, innanzitutto credo che la differenza di età per una coppia non sia più un ostacolo. L’idea che l’amore debba seguire delle regole è diventata ormai obsoleta, l’importante è la compatibilità emotiva che hai con una persona, i valori condivisi e soprattutto il rispetto reciproco.

Dalle tue parole mi sembra di capire che ci siano stati dei trascorsi con questa donna e che lei abbia voluto mettere un punto. Il consiglio che mi sento di darti è di provare ad aprirti per un’ultima volta con lei esprimendo i tuoi sentimenti così da non provare rimpianti in futuro. Nel caso in cui lei rimanga sulla sua posizione però non essere insistente: spesso capita di focalizzarci su di un’unica persona, non accorgendosi così di tutte le altre opportunità che potrebbero presentarsi.

Quante volte capita di perdersi in pensieri e aspettative legate a qualcuno, ignorando nuovi incontri grazie ai quali, se solo avessimo dato loro una chance, avremmo potuto scoprire connessioni inaspettate e preziose regalandoci momenti speciali che mai avremmo pensato di vivere.

Prova a lascarti sorprendere, sii curioso e apriti a nuovi incontri, non lasciare che le esperienze passate o un ideale di donna preimpostato ti impedisca di vivere appieno il presente perché la vita è imprevedibile e ciò che pensiamo di desiderare oggi potrebbe non essere ciò che davvero ci renderà felici un domani, anzi, sono le sorprese più inaspettate a regalarci le emozioni più autentiche e forti

Caterina Balivo