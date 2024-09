Il matrimonio segreto di Lana Del Rey con la guida delle paludi Jeremy Dufrene

Roma, 28 settembre 2024 – Poco più di un mese dopo aver reso pubblica la sua relazione, Lana Del Rey si è sposata: la cantante è convolata a nozze con la guida turistica delle paludi della Lousiana Jeremy Dufrene nella giornata di ieri. La cerimonia è rimasta riservata a pochi intimi e nulla è stato pubblicato sui social dai novelli sposi o dai loro invitati.

Le nozze si sono svolte nello stesso bayou (le distese paludose tipiche del delta del Mississipi) in cui Dufrene propone i suoi famosi tour in barca per l’avvistamento degli alligatori. Nei video e nelle foto ottenute dal Daily Mail, si vede la location all’aperto scelta dai due sposini, affacciata sul fiume e vicina al porto pubblico locale. Lana, in abito bianco, si è diretta verso l’altare accompagnata dal padre. Sono stati avvistati anche la sorella e il fratello della star, Caroline Grant e Charlie Hill-Grant.

Dufrene e Del Rey hanno confermato la loro relazione ad agosto, dopo che la coppia era stata avvistata mentre si teneva per mano al Reading Festival, in Gran Bretagna. Tuttavia, la star e il tour operator si conoscono dal 2019, quando Lana ha dichiarato di aver visitato le paludi della Louisiana tramite un tour dell’attuale marito.

Quest’anno la cantante è stata avvistate più volte in Lousiana: all'inizio di maggio ha partecipato a un altro tour delle paludi, taggando Dufrene su Instagram e a giugno è stata vista nell'area di New Orleans, suscitando l'interesse della gente del posto per la visita a un locale aperto 24 ore su 24, il Tic-Toc Cafe, che è conosciuto quasi solamente dai residenti.

Per Lana Del Rey si tratta del primo matrimonio, mentre Jeremy Dufrene è già stato sposato e ha due figli.