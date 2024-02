Lampi nella mediocrità. La classe di Diodato, le fantasie di Angelina

Glamour? E chi l’ha visto. Tendenze? E quando mai. Fantasia al potere? Non segnalata. Questo Festival di Sanremo ci ha dato più emozioni musicali che sorprese e entusiasmi di look. Sul palco tutte cose già viste, che sono nei negozi, campionari da marketing e poche cose esclusive se non le mises minigonnate di Loredana Bertè rigorosamente incravattate da Pierpaolo Piccioli di Valentino. Il quiet luxury non giova all’Ariston, il massimalismo battuto dalla prudenza. Eccezion fatta per BigMama coi suoi bustier tutta panna e nude look in segno di orgoglio curvy. Elegantissimo Diodato nel nuovo classico di Zegna, fuoriclassifica molti altri.