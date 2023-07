Lampi Britpop Il tempo passa I Blur incantano

di Andrea Spinelli

Cool Britannia. Che il pop d’oltre Manica abbia ancora oggi le sue brave carte da giocare lo conferma in queste ore non tanto la Syles-mania che impazza a Reggio Emilia per la canonizzazione pop del divo degli One Direction quanto l’entusiasmo per la resurrezione dei Blur, nati quando il bell’Harry non era neppure una scintilla negli occhi di papà, e appena tornati sul mercato del disco col nono album proprio alla vigilia dell’attesissima rentrée italiana di questa sera sul palco del Lucca Summer Festival. Una festa per 35mila (esaurita già da tempo) che la dice lunga sui corsi e ricorsi della storia.

Styles aveva appena compiuto due anni quando i Blur calarono a Sanremo per regalare al popolo dell’Eurovisione uno dei playback più squinternati della storia del Festival con un’immagine di cartone a grandezza naturale dell’impossibilitato Graham Coxon alla chitarra e con la guardia del corpo Smoggy, al secolo Darren Evans, al posto dell’altrettanto impossibilitato Alex James, al basso. Tutto per una Charmless man d’accatto, tornata subito alla mente alla pubblicazione, ieri, di questo nuovo The ballad of Darren titolo che prende spunto dalla figura del fido guardaspalle per stimolare in Damon Albarn & Co. una riflessione generazionale sul tempo che passa e i vuoti che lascia. "L’ho scritto nei ritagli di tempo libero nelle camere d’albergo americane, un giorno dopo l’altro" dice Albarn, 55 anni. "Ma quelle canzoni sono diventate Blur solo con noi quattro".

"Ho appena guardato nella mia vita E tutto ciò che ho visto è che non tornerai" canta Albarn nell’iniziale The ballad lasciando subito sul tavolo le impronte digitali un album monumentale e malinconico. "Ammetto di essere un uomo triste" assicura Damon. "E, anche se può sembrare paradossale, sono felice di esserlo". Niente di nuovo sotto al sole, come ricordano strazianti frammenti di passato quali No distance left to run o Tender, o ancora le cupe memorie di side project quali Gorillaz e The Good, the Bad & the Queen.

Dissolta l’epopea degli Oasis – con la reunion dei fratelli Gallagher che non arriva nonostante la promessa fatta da Liam se il Manchester City avesse vinto la Champions League, com’è successo –, scivolata nei progetti solisti quella dei Radiohead, il Britpop si aggrappa a loro, che martedì prossimo, alle 22 ora italiana, eseguiranno per la prima volta l’album per intero, in diretta streaming via Driift dall’Eventim Apollo di Londra. Stasera, infatti, sotto le mura di Lucca, la band di Park life dovrebbe limitarsi solo a un assaggio di The ballad of Darren recuperando The Narcissist e St. Charles Square, i due singoli arrivati in radio finora.

Non avranno il repertorio a prova di hit-parade dei Coldplay, che hanno appena annunciato due nuove date italiane il 12 e 13 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma, o dei Muse attesi stasera a San Siro, ma i Blur rimangono una di quelle formazioni inglesi da cui farsi contagiare, scivolando in un gorgo musical-letterario ipnotico, subliminale, da cui è dolce lasciarsi inghiottire. "Più invecchiamo e più ci arrabbiamo, diventa sempre più essenziale che ciò che suoniamo sia carico della giusta emozione ed intenzione" ammette il chitarrista Graham Coxon. "A volte un semplice riff non basta". Smarriti tra le memorie ondulate di The ballad of Darren, verrebbe da credergli.