L’amore per l’Italia, con stile. Armani, un mecenate discreto ed elegante

Milano, 5 settembre 2025 - Giorgio Armani era lo stile italiano. Quello che ammiravano gli altri da fuori, quello che davvero avremmo voluto incarnare fino in fondo. Perché in teoria la soluzione più semplice è sempre la migliore, ma in pratica pochi resistono alla tentazione di fare a botte con quello che hanno nell’armadio e spesso trovano il coraggio di mettersi addosso. Essere notati o essere ricordati? Lui non aveva dubbi, ma fra di noi quanti, a meno di non fare parte della squadra olimpica, di essere un assistente di volo Alitalia oppure parente di Audrey Hepburn. Less is more resta il principio estetico e filosofico per il quale l’architetto Ludwig Mies van der Rohe non andrà mai ringraziato abbastanza, e con lui quell’altra eretica di Coco Chanel.

Giorgio Armani nella sua villa a Pantelleria (Trapani)

Re Giorgio non ne faceva un dogma perché restava umile e come tutti i veri rivoluzionari sapeva che anche il gusto ha i suoi tempi di maturazione. Si limitava a dare il buon esempio con quel passo senza tempo, abbracciato al nero e al blu che sotto il suo cognome uscivano dalla palette per diventare gli unici colori plausibili. Prima però il blu, perché l’altro “indurisce i lineamenti”. O per esagerare il “greige”, ibridazione fra il grigio e il beige che poteva venire in mente solo a lui, il massimo dello chic. Stasera mi vesto come Armani, diceva il maschio italiano in crisi davanti allo specchio. Può vestirmi solo Armani sospirava la donna italiana ammorbata del pret à porter globalizzato che fa le scintille nei negozi profumati al lampone.

A partire dagli anni Settanta nessuno ha più avuto alibi: esistono le giacche destrutturate, Armani veglia su di noi e una volta nella vita si può tentare di parlare la sua lingua. Mai vista una sposa Armani? L’esatto contrario del bignè. Almeno nel giorno più bello della vita perché no, se qualcuno paga il conto. Re Giorgio per gli italiani era motivo di fierezza come Venezia, come un certo mare affacciato sull’Africa. Però alieno, imprendibile malgrado il senso civico, il mecenatismo e la visione imprenditoriale che andava oltre le passerelle e raggiungeva i poveri, convertiva le linee produttive per donare camici agli ospedali durante la pandemia. Alieno come Gianni Agnelli, come tutti gli incalcolabilmente ricchi.

Stava piantato dentro l’amatissima Milano a inventare un nuovo alfabeto stilistico ma un pezzo di cuore lo lasciava sempre fra le rocce vulcaniche e le acque inviolate di Pantelleria. All’isola chiedeva poco: tramonti, silenzi, frinire di cicale. Stava a Cala Gadir, versante nord-est, un conglomerato di sette dammusi, duecento palme e la vigna del Passito chiamato Oasi. Se non ficcava la prua del suo Main contro l’orizzonte passeggiava indisturbato e chiedeva perdono per avere trovato a prima vista quella terra scontrosa e rude. Come risarcimento ci fece piovere sopra ingenti somme di denaro per far arrivare acqua potabile dove non c’era, per attrezzare l’ospedale e prevenire gli incendi.

Anche il recente acquisto della Capannina a Forte dei Marmi è stato un gesto d’amore, il suo modo di custodire un pezzo del paesaggio culturale. Nel 2021 Forbes lo ha collocato fra gli uomini più influenti del pianeta ma a differenza di tanti altri ha continuato a essere l’unico proprietario della sua maison, in quella che era la sua e la nostra casa.