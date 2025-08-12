Lamberto Bava: "Io, maestro dell’orrore innamorato delle favole"

"Mio padre mi portava sempre sul set con sé: un giorno sul set c’era un uomo enorme, che dormiva. O forse era morto. Io, bambino, mi avvicino, e quest’uomo mi prende la mano con violenza: era Aldo Fabrizi! Per la paura, per due anni non sono più andato sul set". Poi sul set, Lamberto Bava ci è tornato. Eccome se ci è tornato. Nipote di un pittore, scultore e inventore, Eugenio, che fu il direttore degli effetti speciali dell’Istituto Luce negli anni del fascismo, figlio di uno dei giganti del cinema horror, thriller, fantastico e avventuroso italiano – Mario Bava, l’autore de La maschera del demonio (1960), Sei donne per l’assassino (’64) e del primo Diabolik (’68) – il giovane Lamberto, oggi splendido ottantenne, ha iniziato portando i caffè sui set del padre. E facendo via via l’assistente, il segretario di edizione, il tuttofare, l’operatore di macchina, il direttore della fotografia. Ieri, Lamberto Bava era ospite d’onore del Locarno film festival, che gli ha consegnato il Pardo speciale alla carriera, mentre nel pomeriggio è stata proiettata la versione restaurata di Reazione a catena, diretto nel ’71 da suo padre Mario.

"Non ho mai fatto scuole di cinema: la mia scuola è stata il set", racconta Lamberto Bava. "Mio padre mi ha lasciato leggere milioni di libri e fumetti, e poi quando ho visto Sei donne per l’assassino ho compreso la magia del cinema. Me ne sono innamorato, e non ho smesso più".

Fra i film che ha diretto, ci sono molte pellicole girate in luoghi esotici. Che episodi ricorda?

"Con Ruggero Deodato, ho girato Ultimo mondo cannibale in Malesia. Nel 1976, eravamo in un hotel a Kuala Tahan, in compagnia di orde di scimmie e di insetti enormi. Scendemmo in una grotta dove si praticavano riti cannibali, giù per centinaia di gradini, con le scimmie che ti saltavano sulle spalle. In una scena, Ruggero disse: vorrei un bel serpente…".

Trovaste il serpente?

"Trovammo un “serpentaro“, con la giara e il flauto, e a me toccò il compito di riprendere i serpenti quando scappavano. Il serpentaro mi insegnò dove prenderli, ma io evidentemente sbagliai qualcosa e il serpente mi morse. Facemmo una corsa fino al villaggio vicino, dove mi praticarono un’iniezione enorme, con cento bambini che mi guardavano ridendo!".

Pupi Avati e Dario Argento sono stati importanti nella sua carriera…

"Pupi mi ha fatto fare il mio primo film. Mi chiamò nel suo ufficio: mi fece leggere un articolo di giornale, su una storia di cronaca: una donna che teneva la testa mozzata di suo marito in frigorifero. Gli dissi: bella storia, è quella del tuo prossimo film? No, del tuo!, mi rispose. E nacque il film Macabro (1980). Nello stesso periodo Dario Argento mi chiamò per Inferno, dove ho fatto l’assistente alla regia. Dario, Pupi e mio padre sono stati i miei tre padrini artistici".

Argento tenne a battesimo anche un suo film, producendolo…

"Demoni. Forse il mio film più fortunato. Era il 1985. Raccontavamo di un gruppo di spettatori che va al cinema a vedere un film, e quello che accade sullo schermo accade anche in sala: un’idea semplice, ma funzionava: comprammo anche un elicottero, per farlo sfracellare sul tetto del cinema. Era un elicottero vero, che venne fatto cadere fisicamente nel teatro".

Il cinema fatto con gli oggetti reali. Che effetto le fanno gli effetti speciali virtuali di oggi?

"Belli, perfetti, tecnologici, c’è solo un problema: non mi fanno paura".

Lei è anche il regista di Fantaghirò, un successo televisivo immenso: realizzato all’inizio degli anni ’90, è un trionfo ancora oggi a ogni replica.

"Avevo sempre amato le favole, e mi chiedevo come mai non le facessero in televisione. Proposi l’idea a Mediaset, e girai la prima serie. Non volevo sentire i dati degli ascolti, perciò me ne andai in qualche angolo remoto del mondo: lì, alle 5 del mattino, squillò il telefono. Mi dicevano che era stato un successo, e dovevo tornare subito in Italia a girare la seconda stagione".

Ci sono altri film ai quali è legato?

"C’è Blastfighter, del 1984, che a detta di Quentin Tarantino è il mio miglior film. È la storia di una banda di bracconieri dedita allo sterminio degli animali locali, e di un ex poliziotto, che è un po’ una sorta di Rambo".

Demoni oggi compie quarant’anni. Ma dopo Demoni 2, che è stato ugualmente un successo, c’è anche un Demoni 3?

"Esiste, in una mia raccolta di racconti. Il libro si chiama Demoni. La rinascita. Scrivo dei demoni che hanno scelto, per invaderci, la realtà virtuale e i social, i dèmoni che ci aggrediscono attraverso un portale. Se diventerà un film? Mah, io non giro più da tempo, ma non mi dispiacerebbe tornare su un set".