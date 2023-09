L’Alvaro-Bigiaretti a Gaja Cenciarelli

Gaja Cenciarelli, con Domani interrogo (Marsilio), è la vincitrice del premio letterario Alvaro-Bigiaretti 2023. Il romanzo racconta di un’insegnante d’inglese in una quinta, la classe più difficile di un istituto tecnico in una zona periferica di Roma. Lei sa di avere addosso gli occhi, l’avversione e la morbosità per la sua vita privata dei i suoi ventiquattro studenti, ma vuole comunque entrare in contatto con loro e alla fine il risultato di questo sforzo è “una grande storia d’amore”.

A Carlo D’Amicis, con La regola del bonsai (Mondadori), è andata la menzione speciale della Giuria scientifica.