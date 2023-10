L’altra sera, tutti al bar dei grandi dubbi

di

Pupo

altra sera al bar: "Se mentre vado a lavorare trovo qualche ragazzetto in mezzo alla strada che prova a bloccarmi giuro che mi comprometto e gli passo sopra con la macchina". Così parlava un mio paesano. Intorno a lui c’erano una ventina di persone e tutti gli davano ragione.

E un altro: "Ma avete visto che casino hanno imbastito per quella pubblicità con la bambina che porta una pesca al babbo? Ma che cavolo di male c’è?". Anche in quel caso, tutti d’accordo. Un terzo poi: "E di quelli che se ammazzi un maiale per mangiarlo, ti danno dell’assassino, che ne pensate?".

Niente, non c’era discussione, erano d’accordo su tutto. "Siamo circondati da una massa di irresponsabili, di presuntuosi e di vagabondi che non sanno stare al mondo", fu l’unanime conclusione.

Alla fine io, che avevo ascoltato senza mai intromettermi, mi incamminai verso casa con qualche dubbio in più.