’L’altra metà del cielo’. La grande mostra dedicata alla donna

Dallo spaccato sulla borghesia bolognese della seconda metà dell’800 offerto dal pittore felsineo Gaetano Palazzi con ’La prova del vestito’ – un’opera ritrovata solo recentemente – all’ironico ’Colla sol messa non si campa’ di Leopoldo Bersani, dove un prete, pur di arrotondare le sue entrate, si presta a far da dentista ad una donna la cui espressione ogni osservatore potrà interpretare a suo modo.

E poi i nudi femminili come ’La Puerpera’, olio su tela di Augusto Alberici e ’Nudo’ di Filadelfo Simi, che fa emergere potentemente l’espressività plastica del corpo della protagonista. Nell’autunno bolognese è in arrivo il 27 settembre alla galleria de’ Fusari di Bologna, ’L’altra metà del cielo’, una grande mostra interamente dedicata alla donna attraverso dipinti e disegni di autori italiani e francesi dell’800 e ‘900, per raccontare attraverso i volti, gli sguardi, gli atteggiamenti, i corpi, gli usi e costumi del tempo, "il variegato e multiforme mondo femminile, richiamando un antico proverbio cinese secondo il quale le donne sorreggono ’l’altra metà del cielo’, con la loro determinazione, il loro coraggio, la loro forza e perseveranza", come spiega la curatela.

Tra ritratti, nudi e scene di genere, la figura della donna è avvicinata, osservata, reinterpretata in diverse situazioni capaci di esprimere di volta in volta un suo modo d’essere e di sentire in ambientazioni e atmosfere che rimandano alla quotidianità o ad una misteriosa spiritualità, descritte minuziosamente o soltanto alluse. Le opere che costruiscono il racconto sono quaranta e mentre ritraggono figure femminili, narrano anche della società del tempo, proprio come ’La prova del vestito’ di Palazzi, quadro scelto come immagine guida della mostra, dove l’attenzione di tutte le figure presenti "è sull’abito – importante, di colore chiaro, forse il primo da passeggio, o forse quello da sposa – affinché la cliente più anziana ed esperta sia soddisfatta: in tutto questo la giovane risulta isolata nel suo abito nuovo e quasi scompare, si volge dall’altra parte, non è lei che decide".

Va detto, e questa è una particolarità, che si tratta di un’opera a lungo tempo andata perduta, documentata nel famoso ’album Belluzzi’ del Museo del Risorgimento di Bologna, un album nel quale si conservano le fotografie originali, scattate nel XIX secolo, di dipinti oggi in grandissima parte irreperibili. Insieme a questo verranno esposti anche altri quadri riprodotti nell’album, scoperti di recente e pubblicati per la prima volta nel catalogo della mostra ’Anche Bologna!’ sempre alla de’ Fusari l’anno scorso.