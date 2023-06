"L’alluvione negli occhi Le mie foto: una terapia"

di Patrick Colgan

Su una delle due copertine del libro ci sono delle mani intrecciate sopra un ginocchio. Sotto, si vede il bordo di uno stivale sporco di fango. Si avverte un senso di fatica. E di attesa. "Sono le mani di mio nonno – racconta Nicoletta Valla, giovane fotografa faentina –. Anche altri occhi e volti che ho fotografato sono quelli di persone a me care: sono quelle che ho avuto accanto in quei giorni così difficili". Valla è l’autrice, assieme allo scrittore e fotografo Maurizio Maggiani, che vive a Faenza, di Quello che abbiamo perduto. Quello che abbiamo salvato, il libro a due voci che racconta attraverso parole e fotografie l’alluvione a Faenza, una delle città più colpite della Romagna, travolta da due allagamenti il 2 e il 16 maggio.

Il libro è in edicola da ieri assieme a Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, con le parole e le fotografie di Valla, 25 anni, e di Maggiani che di anni ne ha 72. Un racconto composto da due voci, due sensibilità, due generazioni diverse.

Il libro è stato realizzato in collaborazione con Banca Ifis e costa 5 euro: il ricavato andrà al Fondo Regionale istituito all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile dell’Emilia Romagna.

Assieme all’autore de Il viaggiatore notturno e Il coraggio del pettirosso, Valla ha scritto il libro in sole due settimane, spinta dalla necessità di testimoniare, dall’urgenza.

Valla lei è stata colpita direttamente dall’alluvione, lo racconta all’inizio del libro.

"Colpita poco rispetto a tante altre persone. Noi siamo al secondo piano e l’acqua ha coperto tutto il primo, ma non è entrata in casa nostra. I nonni materni invece hanno perso completamente la loro abitazione".

Com’è la situazione ora a Faenza?

"Dove vivo io, nel Borgo, una delle zone più colpite, sembra il deserto. Per strada si alza una polvere che che entra negli occhi, nel naso. Poi c’è l’odore, che rimarrà a lungo. E il rumore: spurghi, lavori, camion, ti ricorda sempre cosa è successo e che c’è tanto da lavorare".

Come ha scattato le foto?

"Le fotografie sono state fatte in parte dopo la prima alluvione – le prime ore sono uscita subito a scattare perché sapevamo che c’era qualcosa nell’aria. Non essendo stata toccata direttamente mi sono sentita lucida e libera. Dopo la seconda alluvione è stato più faticoso. Ho fotografato perché per me è quasi terapeutico e volevo fissare le cose che vedevo".

Lei è fotografa, come si è approcciata alla scrittura?

"Non avevo mai scritto in questo modo. Ho lavorato in camera mia, con il rumore costante che ho descritto, da sola, cercando di disgregare un nodo di ricordi, pensieri, emozioni".

Cosa le ha detto Maggiani?

"Sono stata molto libera. Mi ha detto: “Tu scrivi quello che hai vissuto e pensato, perché devi essere vera“".