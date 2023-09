L’allegria e il gusto della Baviera a Gardaland Resort

Gardaland Resort vive fin d’ora un autunno di divertimento con Gardaland Oktoberfest. Fino al primo ottobre l’evento annuale del Parco con i colori e i sapori tipici del tradizionale festival di Monaco di Baviera. Profumi, sapori, show e momenti di intrattenimento pensati ad hoc immergono nel magico mondo bavarese anche i piccoli di casa. L’atmosfera gioiosa del parco, infatti, unita alle tipiche usanze bavaresi, caratterizzano intense giornate che iniziano con un nuovo e tematizzato Welcome Show durante il quale Prezzemolo e Aurora si cimentano nella tradizionale cerimonia di spillatura di una gigantesca botte posizionata proprio sopra i cancelli di ingresso e dalla quale, finito il corale countdown, cadranno fiumi di coriandoli colorati a segnare l’inizio di una nuova avventura in perfetto stile Oktoberfest: O’Zapft is!

Ad ampliare la già vasta offerta di divertimento gli appuntamenti musicali – per famiglie e gruppi di amici – per ballare sulle tipiche e popolari note bavaresi grazie alle bande itineranti, provenienti dal Trentino e dal Tirolo, e alle Kapuziner Band (in Piazza Medievale e in Piazza Jumanji), due sestetti che animano le giornate e coinvolgono gli ospiti in un vero d’oltralpe che è, inoltre, l’occasione perfetta per assaporare buonissimi bretzel abbinati a una gustosissima birra, circondati da innumerevoli bandierine colorate, giganti boccali di birra, tipiche balle di fieno e Alberi della Cuccagna Bavarese. Ispirandosi al teatro Schicht (attrazione presente all’Oktoberfest ininterrottament dal 1869) il Teatro della Fantasia di Gardaland diventa Magisches Theatre ospitando il mago Alter Ego.