L’algoritmo e la vita pubblica Guida ai condizionamenti nascosti

Il mondo stretto nella rete è costellato di pericoli e trappole, e lo sarà sempre di più con l’esplosione dell’intelligenza artificiale. Claudia Hassan, giornalista e sociologa a Roma Tor Vergata, e Claudio Pinelli, ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza, si fermano un attimo prima dell’avvento di ChatGPT. Con gradualità e competenza consegnano al pubblico una documentata riflessione sull’ecosistema informativo (mai così in bilico) e sui tentativi di autoregolazione o regolazione (tuttora insufficienti). Non il solito mero allarme – che al contrario rischia di produrre stanchezza e saturazione – ma una guida ragionata che scandaglia i meccanismi di condizionamento della vita pubblica, le umanissime inerzie della nostra psiche che gli algoritmi cavalcano a beneficio del potere nella sua stratificata dimensione, dall’economia alla politica, in un intreccio sempre più complesso che vampirizza i nostri dati. Perché dire fake news è dire niente: misinformazione, disinformazione e post verità sono altrettanti ambiti da indagare nel profondo.

Così, dalla pandemia a Capitol Hill allo scoppio del conflitto russo-ucraino, il volume mostra quanto sia sottile il crinale che separa l’uso ordinario dei canali web e social dalle sue degenerazioni estreme: dal populismo al cospirazionismo, dall’autoritarismo al lavoro sporco per conto dei regimi. Dinamiche che in un modo o nell’altro condizionano tutti, anche chi si pensa immune.

La disciplina Ue del Digital Services Act registra con favore lo scatto regolatorio suggerito dal conflitto russo-ucraino con il coinvolgimento dei provider nella valutazione dei rischi sistemici e delle manipolazioni. Sempre troppo poco. Anche per questo l’esposizione continua alla viralità della rete richiede che ciascun cittadino si protegga accrescendo le proprie competenze. Ne va del benessere sociale. E della democrazia.

Giovanni Rossi