Laici e liberi, ma non di bruciare il Corano

di Franco Cardini

Diciamo la verità. A certe intemperanze, diciamo pure a certe idiozie, ci eravamo abituati. Ora la polemica contro l’Islam non va più granché di moda, soppiantata da emergenze che “pagano” di più dal punto di vista della visibilità di chi ama cavalcarle. Di tanto in tanto, però, una rispolveratina alla polemica contro “il velo imposto alle donne“ o “l’infibulazione” – due cose del resto peraltro ben diverse tra loro, e che comunque non sono per nulla tipiche di tutto il mondo musulmano – va sempre bene, e magari tengono in caldo certi modi sbrigativi di guadagnarsi futuri consensi elettorali.

Ma i roghi delle copie del Corano accesi nella penisola scandinava bruciano un po’ troppo, anche se ci si avvia verso l’autunno, che da quelle parti è una stagione climaticamente severa. Le proteste partite da molti paesi musulmani – anche moderati e amici dell’Occidente – contro Svezia e Danimarca sono state forti e vibrate: e non giovano ai governi di quei due paesi di solito noti per il loro equilibrio e il loro spirito civico.

Il momento internazionale è delicato. Nonostante la guerra russo-ucraina, il fronte dell’alleanza socioeconomica nota come Brics, del quale la Russia fa parte con Cina e India, sta allargandosi (il che non giova affatto alle istanze tese a isolare internazionalmente il governo di Putin) e i paesi scandinavi sono inquieti, si sentono troppo vicini all’area della “guerra calda”. Si va stendendo inoltre su di loro un’ombra inquietante come quella proiettata dal gesto criminale del “nazitemplare” Anders Breivik, uno squilibrato fanatico d’accordo, ma anche lui proveniente da quel mondo.

Né c’è da dimenticare il dato obiettivo costituito dal fatto che i paesi scandinavi ospitano un alto numero di migranti musulmani, spesso ben inseriti nel loro tessuto civile e produttivo: ormai i cittadini danesi, svedesi e norvegesi di religione musulmana sono in aumento, e accanto a quelli originari dei paesi islamici – magari ormai almeno di seconda generazione – ci sono i convertiti, magari discendenti purissimi dei vichinghi (quando non lo sono dei “sami”, di stirpe finnica) e quindi con tanto di capelli biondi e di occhi azzurri.

La classe politica danese, svedese e norvegese queste cose le sa. Se i roghi recentemente accesi sono restati impuniti a causa di sentenze ispirate a un tessuto giuridico non pensato per certe cose, si sta ora correndo ai ripari: la Danimarca si è mossa per prima, con norme che estendono all’Islam la protezione che nei paesi laici è giustamente accordata a qualunque forma di credo religioso che non sia in contrasto con la legge. E senza dubbio scelte del genere riscuotono largo consenso in un’opinione pubblica nella quale la coscienza laica è forte e diffusa, nonché, al tempo stesso, ancorata a una tradizione soprattutto luterana austera ed ancora presente.

Tuttavia, non c’è da sottovalutare il momento storico nel quale viviamo: da una parte la ripresa di tentazioni fondamentaliste (il caso Breivik resta un orrore isolato, ma è lungi dall’esser nato dal nulla), dall’altra – e ciò non paia contraddittorio – le mode e le correnti ispirate alla cancel culture e alla “galassia” del movimento woke, il quale serpeggia tra giovani e intellettuali.

Insomma, “da destra” e “da sinistra” gli organizzatori dei nuovi autos da fe possono trovare consensi. Le destre stanno già protestando, in Svezia e in Danimarca, contro la difesa di un Libro Sacro che è – si dice – "estraneo alle tradizioni identitarie" scandinave: e sperano di lucrare, cavalcando la rivolta anticoranica, simpatie che non riescono più a mettere insieme sventolando simboli runici. Quanto alle “sinistre”, specie giovanili o sedicenti tali, col loro abituale brodo di cultura libertario-ambientalista-femminista, la “vulgata” di un Islam antimoderno, reazionario, maschilista e bigotto è molto diffusa anche tra Baltico e mare del Nord.

Attenzione dunque. Di solito si dice che i roghi – dei libri, e magari anche degli esseri umani – “non sono più di moda”. E se il punto fosse che non lo sono ancora? La storia del terzo millennio è stata scritta fino ad oggi solo per un modesto frammento: che, fino ad oggi, è tutt’altro che rassicurante.