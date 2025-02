’Lagom’ di Coccinelle . L’equilibrio perfetto tra lusso e funzionalità

Coccinelle – brand che continua a crescere sui mercati internazionali – ha presentato martedì scorso, in occasione dell’apertura della Milano Fashion Week, la nuova collezione AI25 ispirata al tema ’Lagom’, nell’esclusiva location di Terrazza Martini. Lo spazio prescelto, con la sua vista mozzafiato sullo skyline milanese, ha creato l’atmosfera perfetta per un incontro tra eleganza, innovazione e tradizione.

La nuova collezione autunno inverno, che ha racchiuso l’essenza del marchio storico parmense, ha visto come protagoniste le nuove borse e accessori che coniugano design e funzionalità, senza rinunciare ad un tocco di modernità e che promettono di diventare già dei must have della prossima stagione. Materiali ricercati e colori raffinati si mescolano in un gioco di forme e dettagli pensati per una donna dinamica e al passo con le tendenze.

La collezione rappresenta un tributo all’eleganza discreta e alla bellezza senza tempo. Un viaggio nella quiete della natura, dove il fascino risiede nella purezza delle forme e nell’armonia. Ispirata al concetto scandinavo di ’Lagom’, simbolo di equilibrio perfetto, la collezione esplora la bellezza della semplicità, proponendo un lusso che non è "né troppo, né troppo poco, ma il giusto". È nel freddo e nel silenzio scandinavo che prende forma uno stile sobrio, essenziale, ma mai banale.

Le borse Coccinelle sono le compagne ideali di un viaggio che celebra l’equilibrio tra eleganza e praticità, tra sobrietà e raffinatezza, dove il dettaglio, la qualità dei materiali e le silhouette essenziali e senza tempo diventano protagonisti assoluti. Anche per questa stagione, Coccinelle punta alla linea C-ME, signature del brand, che torna in una nuova veste. Emblema del legame tra il brand e il mondo femminile, Coccinelle C-ME Bag simboleggia l’unione con le donne, in un abbraccio tra la ’C’ di Coccinelle e il plettro.

Coccinelle Double Beat è la vera novità della collezione. Non una semplice carry-all bag, ma una daily companion capace di seguire ogni donna e soddisfare qualsiasi esigenza. La nuova Coccinelle Double Beat è una capiente borsa con patta, da indossare a spalla o crossbody, grazie ai manici tubolari o alla comoda tracolla regolabile.