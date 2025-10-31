’L’affine del mondo’. Gio Evan all’Arcimboldi. Affinità e connessione

di Raffaella Parisi

Sul palco del teatro Arcimboldi domenica 9 novembre ’L’affine del mondo’, il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan per la presentazione del suo nuovo disco dal titolo ’L’eleganza del mango’.

Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. Distribuito da ADA Music, il nuovo romanzo musicale di Gio Evan è un viaggio sonoro e narrativo che oltrepassa i confini della semplice discografia, intrecciando poesia e canzone in un unico flusso. Con ’L’eleganza del mango’ l’artista conferma la sua vocazione di ’pensa-autore’, capace di unire scrittura, filosofia ed emozione in un linguaggio accessibile, ma mai banale.

Gio Evan è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in India, Sudamerica ed Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto da cui in Argentina viene battezzato come ’Gio Evan’.

Tra il 2012 e il 2013 fonda ’Le scarpe del vento’, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. A marzo 2021 partecipa nella sezione BIG al Festival di Sanremo con il brano ’Arnica’, tratto dall’album ’Mareducato’. Il poliedrico artista ha anche la passione per il cibo.

E in questa intervista a Qn-Weekend Gio Evan parla sia proprio della sua passione per la cucina come anche dei progetti futuri.

Come è iniziata dunque questa passione per la cucina?

“Sono stato svezzato in una cucina di ristorante, ho mosso i primi passi lì. Vengo da genitori chef, il mio è stato quasi un obbligo, una chiamata. Ho imparato prima a fare l’omelette che a calciare una palla, la mia educazione ha messo sempre avanti i fornelli. Il cibo si coniuga con la la passione teatrale“.

Come si coniuga il cibo con il mondo dell’arte?

“Ci sono delle somiglianze - continua Gio Evan - che non tutti comprendono, ma cibo e arte sono entrambi ricchi di valori nutrizionali. Non di solo pane vive l’uomo è scritto nella Bibbia, non è poesia, è quantistica. Il teatro nutre quanto un piatto di insalata, certo, bisogna saper condire bene“.

L’effervescente Gio Evan pare non fermarsi mai. Quali sono i suoi programmi futuri?

“Per il futuro - afferma - ho in mente di ripopolare un bosco, di scrivere un romanzo, di cantare ancora e continuare a stare molto bene“.

Le successive tappe del tour saranno a novembre a Firenze, Grosseto, Torino, Bologna, Genova, Senigallia, Pescara, mentre a dicembre a Mantova, Napoli, Bari, Rende (Cosenza), Catania e Palermo.