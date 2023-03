Lady Gaga sul set di Joker: Folie à Deux. Sarà Harley Quinn?

Lady Gaga sul set di ‘Joker: Folie à Deux’

New York, 26 marzo 2023 - Giacca rosso fuoco, corpetto a scacchi, una sensuale minigonna di pelle nera e un inequivocabile ‘clown contouring’ sul viso. È apparsa così Lady Gaga sul set di ‘Joker: Folie à Deux’, il nuovo film della Warner Bross diretto da Todd Phillips su una sceneggiatura originale di Scott Silver. Un costume a metà tra il clown e l’arlecchino che non lascia spazio a dubbi sul ruolo, ancora blindatissimo, dell’iconica artista che alla notte degli Oscar ha conquistato il pubblico in jeans strappati e look naturale. Gaga nelle vesti di Harley Quinn? La conferma ufficiale non c’è ancora, ma tutti gli indizi sembrano portare su quella pista.



Le riprese del film – che uscirà nelle sale il 9 ottobre 2024 – sono partite qualche giorno fa a New York e già iniziano a circolare le prime immagini del set. E Lady Gaga, coloratissima e con un'espressione drammatica stampata sul volto, spunta da una schiera di poliziotti che la scortano all’interno di un palazzo governativo. Mentre all’esterno una folla di clown protesta: “Joker Libero” e “Giustizia per Joker”. Sarà Joaquin Phoenix il nuovo Arthur Fleck, alias Joker.

Il look di Lady Gaga

Il look di Gaga è stato studiato dalla costumista Arianne Phillips, stilista di fiducia di Madonna e più volte candidata agli Oscar. Giacca scarlatta sciancratissima sui fianchi a sottolineare il fisico strepitoso di Gagloo, come la chiamano i fan, top tempestato da diamanti e trucco da trucco da clown sul viso. Indizi che portano tutti al personaggio di Harley Quinn, la psichiatra dei detenuti ammaliata dal fascino oscuro di Joker. E, infatti, mentre Gaga cammina scortata da una schiera di poliziotti, fuori i clown chiedono la liberazione di Joker. Il fascino perverso di Joker ha molte fan, tra i cartelli dei manifestanti che accolgono l’arrivo di Gaga, fa capolino anche anche "Joker sposami".



Non sono le prime foto di Gaga sul set del film. A San Valentino, il regista Todd Phillips ha condiviso un'immagine di Gaga e Phoenix stretti in un romantico abbraccio. Quell'immagine ufficiale era un primo piano ravvicinato, mentre queste nuove fotografie presentano uno sguardo diverso del personaggio di Gaga.

Il personaggio Harley Quinn

Al secolo Harleen Quinzel, Harley Quinn è la psichiatra che lavora con i detenuti nel penitenziario di Arkham. Affascinata da Joker, verrà risucchiata dal suo lato più oscuro. È uno dei personaggi più celebri della saga di Batman, tanto da essere considerata uno dei quattro pilastri della DC Comics, dopo Batman, Superman e Wonder Woman.



Harley Quinn è stata creata dalla matita dei disegnatori Paul Dini e Bruce Timm per la serie televisiva animata Batman, in cui compare per la prima volta l'11 settembre 1992 nell'episodio ‘Un piccolo favore’ della prima stagione.



In inglese, il nome Harley suona come ‘harlequin’, ovvero Arlecchino. E, infatti, nelle prime uscite italiane de ‘Le avventure di Batman’ veniva chiamata proprio Arlecchina. Nel 2016 Harley Quinn ha esordito al cinema nel film ‘Suicide Squad’, in cui è interpretata da Margot Robbie. Nel 2020 è uscito ‘Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn’, sempre con protagonista Margot Robbie, mentre nel 2021 è uscito ‘The Suicide Squad - Missione suicida’, sequel del film del 2016 in cui Harley figura tra i protagonisti.

‘Joker: Folie à Deux’: cosa sappiamo su trama e personaggi

Sarà un sequel di Joker del 2019? C’è chi dice si e chi dice no. Secondo Variety, la nuova pellicola non non giocherà sulla continuità narrativa di altri film DC in arrivo, come ‘Joker 2’ ancora nei cassetti degli Studios. L'originale Joker di Phillips è stato un un subito successo commerciale, diventando il film con il maggior incasso di sempre. Agli Oscar 2020, Joker ha ottenuto due vittorie (Phoenix miglior attore e Hildur Guðnadóttir per la migliore colonna sonora originale) e ben 11 nomination.



Dopo l’abbraccio tra Gaga e Phoenix, nei giorni scorsi sono circolate foto del penitenziario Arkham Asylum in fiamme, forse per un tentativo di fuga di Joker e Harley Quinn. Stando alle indiscrezioni trapelate dal set, sembra che nella trama di Scott Silver, Harleen Quinzel non sarà la psichiatra che ha in cura Arthur Fleck, ma semplice detenuta destinata a innamorarsi di Joker tra le mura dell'Arkham Asylum.