Lady Gaga cancella il concerto a Miami pochi minuti prima di salire sul palco. Cosa è successo

Miami, 4 settembre 2025 – Una decisione presa all’ultimo momento ha lasciato sorpresi e delusi i fan di Lady Gaga a Miami. La popstar, impegnata nel suo tour mondiale ‘Mayhem Ball’, ha annunciato pochi minuti prima di salire sul palco di dover rinviare lo spettacolo, seguendo il parere dei medici.

Lady Gaga: “Una decisione dolorosa, ma inevitabile”

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, l’artista ha spiegato di avere la voce fortemente compromessa dopo le prove del giorno precedente. La diagnosi è stata chiara: continuare ad esibirsi avrebbe potuto comportare rischi seri per le sue corde vocali. A scoraggiarla non è stato solo il medico di fiducia, ma anche il suo vocal coach, entrambi concordi sulla necessità di fermarsi. “Cantare dal vivo ogni sera richiede uno sforzo enorme – ha confidato – e questa volta il mio corpo mi ha imposto uno stop. È stata una decisione dolorosa, ma inevitabile per proteggere il futuro della mia voce”. La cantante ha sottolineato quanto sia stato difficile deludere il pubblico all’ultimo minuto, ma ha preferito anteporre la salute al rischio di conseguenze permanenti.

Lei vuole tornare sul palco

Il messaggio si è concluso con un appello alla comprensione dei fan e con un sentito mea culpa per i disagi causati. Nonostante l’amarezza, Gaga ha ribadito la sua intenzione di tornare quanto prima sul palco di Miami, non appena le condizioni lo permetteranno. Intanto gli organizzatori hanno rassicurato gli spettatori, informando che a breve verranno comunicate le modalità di rimborso o il nuovo calendario per la data rinviata. In teoria, il suo "Mayhem World Tour" farà tappa anche in Italia con il doppio appuntamento previsto per il 19 e il 20 ottobre all’Unipol Forum di Assago: i fan italiani si augurano che, per allora, i suoi problemi alle corde vocali siano superati e possano ammirare il suo show.

La ‘Dead Dance’ di Mercoledì

Intanto, l’artista ha anche interpretato Rosaline Rotwood nella seconda stagione di ‘Mercoledì’ i cui ultimi episodi sono disponibili su Netflix dal 3 settembre scorso. E questa partecipazione è stata l’occasione per lanciare il suo nuovo singolo ‘The Dead Dance’, canzone scritta e prodotta da Gaga con Cirkut e Andrew Watt, i collaboratori con cui ha lavorato a "Mayhem". Il videoclip è diretto da Tim Burton, lo stesso regista principale di ‘Mercoledì’.