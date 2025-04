Lady Gaga a Milano 2025: quando riprovare a comprare i biglietti dopo il caos del 31 marzo

Lady Gaga sta tornando in Italia, e i fan sono già in fibrillazione per le due date del suo tour mondiale “The Mayhem Ball”, previste per il 19 e 20 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano. Dopo sette anni di assenza dai palchi italiani, l’icona pop promette uno spettacolo che unirà la sua energia teatrale a un’atmosfera intima, celebrando il suo ultimo album “Mayhem”, uscito il 7 marzo 2025 e già in vetta alle classifiche mondiali.

Ma l’entusiasmo dei “Little Monsters” si è scontrato con un inizio travagliato per l’acquisto dei biglietti: il 31 marzo, giorno della prevendita esclusiva Mastercard, è stato un vero e proprio caos digitale. Code virtuali interminabili, difficoltà tecniche e sospetti di bot hanno lasciato molti fan a mani vuote. Se anche tu sei tra quelli che non sono riusciti a mettere le mani sui biglietti, niente paura: ci sono ancora opportunità per riprovare. Ecco tutto quello che devi sapere sulle prossime occasioni di acquisto, i dettagli dei concerti e i consigli per non farti cogliere impreparato.

Il 31 marzo: una prevendita da incubo

La prevendita Mastercard, iniziata il 31 marzo 2025 alle 12:00, avrebbe dovuto essere un momento di gioia per i possessori di questa carta, che avevano accesso prioritario ai biglietti per le date milanesi di Lady Gaga. Invece, si è trasformata in un’esperienza frustrante per migliaia di fan. Appena aperte le vendite sul sito di Ticketmaster, le code virtuali hanno raggiunto numeri impressionanti: alcuni utenti hanno riferito di essere stati messi in attesa con oltre 50.000 persone davanti a loro. Ma non è stato solo il volume di richieste a creare problemi. Il sistema di Ticketmaster ha subito ripetuti blocchi, con molti fan espulsi dalla coda per presunti “comportamenti da bot”, un errore che ha alimentato il sospetto che veri bot stessero interferendo, accaparrandosi i biglietti per poi rivenderli sul mercato secondario. I social media si sono riempiti di lamentele: “Un disastro totale”, “Ho aspettato ore per nulla”, “Ticketmaster deve fare di meglio” sono stati solo alcuni dei commenti. Alla fine della giornata, molti biglietti erano già esauriti, ma non è chiaro quanti siano finiti nelle mani di fan autentici e quanti a speculatori.

Il messaggio apparso a chi era in coda per accaparrarsi i primi biglietti per le date milanesi di Lady Gaga

Quando riprovare: le prossime opportunità

Se il 31 marzo ti ha lasciato deluso, non tutto è perduto. Ci sono ancora due finestre temporali principali per provare ad acquistare i biglietti per i concerti di Lady Gaga a Milano:

Prevendita Mastercard (in corso fino al 2 aprile) : la prevendita esclusiva per i possessori di carte Mastercard continua fino al 2 aprile 2025 alle 10:00 (alcune fonti indicano le 22:00, ma per sicurezza considera l’orario più restrittivo). Se hai una Mastercard, puoi ancora tentare la fortuna su Ticketmaster. Tuttavia, visto il caos iniziale, è probabile che i biglietti rimanenti siano pochi, quindi agire velocemente è fondamentale.

: la prevendita esclusiva per i possessori di carte Mastercard (alcune fonti indicano le 22:00, ma per sicurezza considera l’orario più restrittivo). Se hai una Mastercard, puoi ancora tentare la fortuna su Ticketmaster. Tuttavia, visto il caos iniziale, è probabile che i biglietti rimanenti siano pochi, quindi agire velocemente è fondamentale. Vendita Generale (3 aprile): la grande opportunità per tutti arriva giovedì 3 aprile 2025 alle 12:00, quando si apriranno le vendite generali. Questa sarà la prima occasione per chi non ha una Mastercard o non è riuscito a partecipare alla prevendita. La vendita avverrà su piattaforme ufficiali come Ticketmaster, TicketOne e attraverso il sito di Live Nation Italia. Data l’enorme domanda, ci aspettiamo un’affluenza record, quindi preparati a un’altra battaglia digitale.

Non sono escluse ulteriori prevendite intermedie (ad esempio per altri circuiti di carte come American Express o Visa), ma al momento non ci sono conferme ufficiali per l’Italia. Ti consigliamo di monitorare gli aggiornamenti sui canali ufficiali di Lady Gaga e Live Nation per non perderti eventuali annunci.

Dettagli dei concerti: date, luogo e cosa aspettarsi

Le due date italiane del “Mayhem Ball Tour” sono fissate per:

19 ottobre 2025, ore 20:00 – Unipol Forum, Milano

20 ottobre 2025, ore 20:00 – Unipol Forum, Milano

L’Unipol Forum, situato a Assago (via Giuseppe Di Vittorio 6), è una delle arene al chiuso più importanti d’Italia, con una capienza di circa 12.700 posti. Facilmente raggiungibile da Milano con la metropolitana M2 (fermata Assago Milanofiori Forum) o in auto tramite la Tangenziale Ovest, offre anche parcheggi nelle vicinanze, anche se durante eventi di questa portata è meglio arrivare con anticipo per evitare ingorghi.

Il tour segue il successo di “Mayhem”, che ha debuttato al numero 1 in 12 paesi, inclusa l’Italia, grazie a singoli come “Die with a Smile” e “Disease”. Gaga ha promesso un’esperienza “teatrale ed elettrizzante”, diversa dai suoi precedenti tour negli stadi come il “Chromatica Ball” del 2022. “Volevo qualcosa di più intimo, più vicino, più connesso”, ha dichiarato l’artista, suggerendo una produzione curata nei minimi dettagli, con costumi spettacolari e una scaletta che mescolerà i nuovi brani ai classici come “Bad Romance” e “Shallow”. Per ora non sono stati annunciati artisti di supporto, una scelta in linea con gli ultimi tour di Gaga, che preferisce dominare il palco da sola.

Consigli utili per l’acquisto dei biglietti

Per affrontare la vendita generale del 3 aprile o la prevendita in corso, ecco alcune strategie pratiche:

Preparati in anticipo: crea un account su Ticketmaster e TicketOne con largo anticipo, inserendo i dati di pagamento per velocizzare il processo. Assicurati che la tua carta sia valida e che il limite di spesa copra il costo dei biglietti (i prezzi non sono ancora stati rivelati ufficialmente, ma si prevedono a partire da 60-80 euro per i posti più economici, fino a centinaia di euro per i pacchetti VIP). Connessione stabile: usa una rete Wi-Fi affidabile o una connessione dati veloce. Se possibile, tieni pronti più dispositivi (computer, smartphone, tablet) per aumentare le tue chance di entrare nella coda. Orario perfetto: collegati almeno 10-15 minuti prima delle 12:00 del 3 aprile. Anche pochi secondi di ritardo potrebbero costarti caro. Evita i Bot e i bagarini: acquista solo dai canali ufficiali (Ticketmaster, TicketOne, Live Nation) per evitare truffe. Diffida di offerte su siti non autorizzati o social media, dove i prezzi possono essere gonfiati e i biglietti falsi. Monitora gli aggiornamenti: iscriviti alla newsletter di Lady Gaga e segui i suoi profili social per eventuali rilasci extra di biglietti o cambi di programma. A volte, posti aggiuntivi vengono messi in vendita più vicino alla data dell’evento. Pazienza: le code virtuali saranno inevitabili. Non aggiornare la pagina se sei in attesa, rischi di perdere il tuo posto.

Un’occasione da non perdere

Il ritorno di Lady Gaga in Italia è un evento raro e prezioso, e le difficoltà del 31 marzo dimostrano quanto sia alta la posta in gioco. Con la prevendita Mastercard ancora attiva fino al 2 aprile e la vendita generale del 3 aprile alle porte, i fan hanno ancora tempo per organizzarsi e tentare di accaparrarsi un biglietto. Preparati a un’esperienza che, come ha promesso Gaga, sarà “diversa da qualsiasi cosa abbiate visto prima”. Milano è pronta a ospitare la regina del pop, e tu non vorrai perdertela.