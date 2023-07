Lady Diana, apre la sua casa d’infanzia ad Althorp

Londra, 14 luglio 2023 – La casa di Lady D, quella in cui ha passato l’infanzia ed è cresciuta la compianta principessa del Galles, è accessibile ai visitatori. Fino al 31 agosto, infatti, pagando un biglietto all’ingresso, in orari specifici è possibile addentrarsi nell’ampia tenuta di Althorp House, nel Northamptonshire, in Inghilterra, esplorando i terreni e, a seconda della tariffa scelta all’entrata, anche alcune sale di rappresentanza della dimora che dista all’incirca un’ora e mezza di auto da Londra.

Charles Spencer

La gestione della casa di Lady D ad Althorp è affidata al conte Charles Spencer, fratello di Diana, è stato proprio l’aristocratico che ha annunciato l’iniziativa su Instagram per l’estate 2023. “Mostrando una delle più belle collezioni private di mobili, dipinti e ceramiche d'Europa”, ha scritto Spencer, “ogni stanza intrigante di questa magnifica casa di famiglia ha una storia affascinante a sé stante”.

Storia

Dal 1508 la famiglia Spencer è custode della vasta proprietà, che si estende per 13.000 acri (550 dei quali sono la casa principale e i giardini circostanti, il resto ospita un'altra proprietà e poi un bosco). La residenza padronale principale, la casa di Lady D che lì visse dall’infanzia fino alla sua gioventù, dispone di oltre 90 stanze con sontuose tende mantovane, letti a baldacchino, lampadari capolavori di illuminazione e design. Ci sono anche una sala-galleria impreziosita da una lunga serie di ritratti, con dipinti racchiusi da cornici dorate, un'imponente biblioteca, una sala da pranzo per cene istituzionali, diversi salotti e ampie scalinate.

Ospiti illustri

Molti membri della Royal Family, in passato, hanno soggiornato ad Althorp House. Per esempio nel 1913 furono ospitati re Giorgio V e sua moglie Mary. La camera da letto di Diana era stata intitolata alla memoria di Alexandra Di Danimarca, moglie del futuro re Edoardo VII e nuora della regina Vittoria, nonché, in seguito alle nozze reali, principessa del Galles – titolo che poi ricevette anche Lady D – dopoché si trattenne lì nel 1863. Come viene ricordato anche nella popolare serie di Netflix ‘The Crown’, proprio in quelle sale potrebbero essere avvenuti i primi incontri tra Diana e l’allora principe Carlo.

Divieto

Un luogo che non potrà essere oggetto di visita nella casa di Lady D è la tomba della principessa, che resta off-limits. Diana, infatti, è stata sepolta su un’isoletta nel cuore del lago Round Oval di Althorp House. In ogni caso, per chi desidera lasciare un pensiero e un omaggio, è stato predisposto un piccolo spazio commemorativo separato sul terreno della tenuta. “Siamo tutti d'accordo sul fatto che, con la sua bellezza e tranquillità, questo era il posto dove Diana avrebbe dovuto riposare”, ha dichiarato il conte Spencer. L’indimenticata madre dei principi William e Harry morì in uno schianto fatale sotto il tunnel parigino dell’Alma nella notte del 31 agosto 1997.